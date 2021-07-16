مواجهات بين الاحتلال الإسرائيلي وفلسطينيين بالضفة.. فيديو

أذاعت فضائية “يورونيوز عربية”، لقطات، يظهر من خلالها امتلاء أجواء موقع تظاهرة في بلدة بيتا بالضفة الغربية، بالدخان؛ حيث تظاهر فلسطينيون ضد بؤرة استيطانية إسرائيلية قريبة.

ويقول الفلسطينيون في القرى المجاورة: إن البؤرة الاستيطانية بنيت فوق أراضيهم وإنهم يخشون من توسعها ودمجها بمستوطنات أخرى أكبر توجد بالقرب منها.

احتجاجات شبه يومية ضد البؤرة الاستيطانية

وينظم الفلسطينيون احتجاجات شبه يومية ضد البؤرة الاستيطانية، حيث يرشق المتظاهرون القوات الإسرائيلية بالحجارة، وترد عليهم تلك القوات بقنابل الغاز المسيل للدموع.

ما لا يقل عن أربعة محتجين فلسطينيين، بينهم مراهقان، لقوا حتفهم في اشتباكات اندلعت مؤخرا.