برلماني: حياة كريمة من أهم المشروعات التنموية التي شهدتها الدولة المصرية

قال النائب محمد فايد عضو مجلس النواب أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تعد مشروع حضاري يتم انشاءه لأول مرة فى مصر، مشيرا إلى أنه يمثل نقلة نوعية فى الخدمات، من خلال توفيرها لاكثر من 58 مليون مواطن، فى القاهرة والريف فى المحافظات المختلفة مؤكدا أن حياة كريمة من أهم المشاريع التنموية، التي حدثت فى تاريخ مصر لمساهمته في رسم على وجوه أهل الريف الذي عانى طويلا من التهميش.

وأضاف فايد أن مبادرة جاءت من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين، والعمل على تحسين مستوى المعيشة، و انخفاض معدلات الفقر وتوفير مساكن آمنة، فضلا عن مساهمتها في في توفير آلاف من فرص العمل للشباب، الأمر الذي أدي إلى الحد من مشكلة البطالة، وذلك من خلال منحهم تسهيلات وقروض لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لرفع دخولهم وتحقيق الرفاهية لهم.

وأشار عضو مجلس النواب أن المبادرة تعكس أيضا التزام الدولة ومؤسساتها تجاه حماية مواطنيها من الوقوع فى براثن الحاجة والعوز وخاصة علي مستوي توفير فرص العمل والخدمات الصحية والحق في السكن الآدمى والملائم والحصول على فرص تعليمية وصحية.