عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فوجئت بتكريم الرئيس.. المهندس محمد عبد السلام: وصلنا 31 كيلو مياه بقرية محرومة

أثناء تكريم مهندس
أثناء تكريم مهندس محمد عبد السلام في احتفالية حياة كريمة

صرح المهندس محمد عبد السلام، المشارك بمبادرة  حياة كريمة و رئيس قرية السلام بالقنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، والمكرم من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي،  خلال احتفالية إطلاق مبادرة حياة كريمة باستاد القاهرة، إنه  فوجئ بالتكريم ولم يكن يعلم به.


أشار رئيس قرية السلام  إلي حرص  رئيس الجمهورية علي المتابعة المستمرة لجميع تجهيزات العمل علي أرض الواقع ودراسة احتياجات القري الاكثر احتياجا.

طارق لطفي: مبادرة حياة كريمة تبني الإنسان المصري وتعزز انتماءه الوطني.. فيديو


وكشف عبد السلام، في تصريحات خاصة، عن سبب إختياره بين قائمة المكرمين من رئيس الجمهورية، خلال إحتفالية، أمس الخميس، وهو نجاح توصيل توصيل 31 كيلو مياه شرب لخدمة قاطني ٧ تجمعات سكنية بقربة السلام بمركز القنطرة شرق ضمن مبادرة حياة كريمة، بالإضافة إلي إعادة رفع كفاءة مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية بالسلام، وإنشاء خزان مياه الشرب سعة ٥٠٠ م مكعب لتغذية القرية في حال انقطاع الخدمة، مشيرا إلي مواصلة العمل علي إنشاء مجمع خدمات حكومية، لتغذية القرية في حالة إنقطاع مياه.

اقتصاديون.. الجمهورية الجديدة تستهدف خفض معدلات الفقر ورفع كفاءة معيشة المواطن.. مبادرة حياة كريمة استهدفت كل محاور التنمية في مشروع واحد


كما كشف عبد السلام عن نجاح المبادرة في إعادة العمل بمحطة تل سلام المعطلة منذ أكثر من ٢٠ عام، لخدمة أهالي القرية ضمن المبادرة، لافتا إلي أن تعليمات رئيس الجمهورية واضحة بتوفير جميع الخدمات لأبناء القري من مياه وكهرباء وصرف صحي وغاز طبيعي وشبكات إتصالات وغيرها، مؤكدا علي توالي المشروعات التنموية بالقري والمراكز  التي تشملها مبادرة حياة كريمة. 
وفي قطاع الكهرباء، كشف عبد السلام عن توفير حوالي 4 الاف عمود إنارة بالقرية، بالإضافة إلي  30 محول، معلنا عن إحلال وتجديد شبكة الكهرباء بنسبة 80% للقرية ضمن مباردة حياة كريمة بقرية السلام.

وعن مبادرة "سكن كريم"، قال عبد السلام: هي مبادرة أطلقتها وزارة التضامن، في نوفمبر 2017، بهدف تحسين الأوضاع الصحية والبيئية، وتطوير منازل الأسر الفقيرة وفي مقدمتهم الذين يتلقون معاش تكافل وكرامة"، مشيرا إلي  عمل حصر لكل المستحقين بقرية السلام  ووقع الاختيار بالفعل علي 150 اسرة من أهالي القرية، بحيث يتم اعادة تأهيل منازلهم بالإضافة إلي توفير سكن للمعدومين".
وفي السياق ذاته، صرح الدكتور محمد أنور ترك، عضو البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، ومنسق مبادرة حياة كريمة بالإسماعيلية، أن المبادرة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في ٢ يناير عام ٢٠١٩ لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة خلال العام ٢٠١٩ ، كما تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا وبخاصة في القرى.

وتهدف المبادرة إلى توفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية خلال العام ٢٠١٩ ، كما تتضمن شقًّا للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية، وصرف أجهزة تعويضية، فضلًا عن تنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتجهيز الفتيات اليتيمات للزواج.

 

حياة كريمة سكن كريم مبادرة الاسماعيلية اخبار الاسماعيلية السيسي

موضوعات متعلقة

أكاديمية شرطة دبي: نتميز بصرح علمي يربط الجانب النظري بالعملي

المنشآت الفندقية تحذر من حجوزات الرحلات السياحية عبر كيانات غير معلومة 

سنها 11 عاما وطولها 2.1 متر.. مراهقة عملاقة تخطف الأنظار

كلية الدراسات العليا للطفولة بعين شمس تعلن عن طرق معرفة نتائج الترم الثاني

ترشيحاتنا

موعد مباراة الأهلي وكايزر تشيفز والقناة الناقلة

نهائي أبطال أفريقيا.. ماذا قدم موسيماني أمام كايزر تشيفز خلال 16 مباراة؟

فوجئت بتكريم الرئيس.. المهندس محمد عبد السلام: وصلنا 31 كيلو مياه بقرية محرومة

قصة جبل عرفات لها 4 روايات .. لا يعرفها الكثيرون

تونس تسجل عددا قياسيا في الوفيات اليومية بـ كورونا

لسبب غير متوقع.. عروس تطلب الشرطة لعائلتها وعريسها في يوم الزفاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طالبة تنشر صور امتحان جغرافيا الثانوية العامة وتفاجأ بحساب وزير التعليم في التعليقات

تحذير شديد من وزارة البترول بشأن فاتورة الغاز المنزلي| تفاصيل

حقيقة تأجيل امتحان كيمياء الثانوية العامة المقرر عقده غداً

قناة مفتوحة ناقلة لـ مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي أفريقيا|وقرار من الكاف

هل يجوز الوضوء فى الحمام عاريا ؟ .. أمين الفتوى يجيب

قريبا في النيابة.. خالد الغندور يثير الجدل برسالة غامضة

إجازة عيد الأضحى.. هذه الفئات مستثناة من الأيام الرسمية الممنوحة من الدولة

غدا.. فصل التيار الكهربائي عن 13 منطقة بـ المنيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسبب غير متوقع.. عروس تطلب الشرطة لعائلتها وعريسها في يوم الزفاف

يصيب الأطفال.. انتشار فيروس جديد شديد العدوى من أعراضه الإسهال والقئ

زفاف في المستشفى.. شاهد كارثة تصيب عروس بسبب الرقصة الأولى|صور

لحظات مرعبة.. شاهد انهيار أرضي يبتلع المنازل بسكانها شمال ألمانيا|فيديو

فيديو

تلميح مباشر.. أحمد الفيشاوى يستفز محمد رمضان مرة أخرى

كملت الحتة الناقصة.. مشاهد من ارتباط خالد عليش وخطوبة كارولين عزمي

راجعين بالعاشرة.. أبرز تصريحات موسيماني والشناوي قبل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز "فيديوجراف"

أغرب قصة حب.. شقيقتان توأم تتزوجان من توأم ويعيشون بمكان واحد "فيديوجداف"

المزيد

ساحة رأي

د. أحمد محمد عرفة يكتب: هل أنت مسلمة؟

إبراهيم عمران يكتب: العلماء والبحث العلمي.. أين أنتم؟

د.محمد عونى يكتب: الأهلى والنجمة العاشرة

مني داوود تكتب: طبطبة المشاعر

سارة مجدي تكتب: الخوف من الوجع !

نجلاء شمس تكتب: موسم الخيرات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

د.سالم الكتبي

أفغانستان ما بعد الانسحاب الأمريكي

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ