فوجئت بتكريم الرئيس.. المهندس محمد عبد السلام: وصلنا 31 كيلو مياه بقرية محرومة

صرح المهندس محمد عبد السلام، المشارك بمبادرة حياة كريمة و رئيس قرية السلام بالقنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، والمكرم من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية إطلاق مبادرة حياة كريمة باستاد القاهرة، إنه فوجئ بالتكريم ولم يكن يعلم به.



أشار رئيس قرية السلام إلي حرص رئيس الجمهورية علي المتابعة المستمرة لجميع تجهيزات العمل علي أرض الواقع ودراسة احتياجات القري الاكثر احتياجا.



وكشف عبد السلام، في تصريحات خاصة، عن سبب إختياره بين قائمة المكرمين من رئيس الجمهورية، خلال إحتفالية، أمس الخميس، وهو نجاح توصيل توصيل 31 كيلو مياه شرب لخدمة قاطني ٧ تجمعات سكنية بقربة السلام بمركز القنطرة شرق ضمن مبادرة حياة كريمة، بالإضافة إلي إعادة رفع كفاءة مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية بالسلام، وإنشاء خزان مياه الشرب سعة ٥٠٠ م مكعب لتغذية القرية في حال انقطاع الخدمة، مشيرا إلي مواصلة العمل علي إنشاء مجمع خدمات حكومية، لتغذية القرية في حالة إنقطاع مياه.



كما كشف عبد السلام عن نجاح المبادرة في إعادة العمل بمحطة تل سلام المعطلة منذ أكثر من ٢٠ عام، لخدمة أهالي القرية ضمن المبادرة، لافتا إلي أن تعليمات رئيس الجمهورية واضحة بتوفير جميع الخدمات لأبناء القري من مياه وكهرباء وصرف صحي وغاز طبيعي وشبكات إتصالات وغيرها، مؤكدا علي توالي المشروعات التنموية بالقري والمراكز التي تشملها مبادرة حياة كريمة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف عبد السلام عن توفير حوالي 4 الاف عمود إنارة بالقرية، بالإضافة إلي 30 محول، معلنا عن إحلال وتجديد شبكة الكهرباء بنسبة 80% للقرية ضمن مباردة حياة كريمة بقرية السلام.



وعن مبادرة "سكن كريم"، قال عبد السلام: هي مبادرة أطلقتها وزارة التضامن، في نوفمبر 2017، بهدف تحسين الأوضاع الصحية والبيئية، وتطوير منازل الأسر الفقيرة وفي مقدمتهم الذين يتلقون معاش تكافل وكرامة"، مشيرا إلي عمل حصر لكل المستحقين بقرية السلام ووقع الاختيار بالفعل علي 150 اسرة من أهالي القرية، بحيث يتم اعادة تأهيل منازلهم بالإضافة إلي توفير سكن للمعدومين".

وفي السياق ذاته، صرح الدكتور محمد أنور ترك، عضو البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، ومنسق مبادرة حياة كريمة بالإسماعيلية، أن المبادرة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في ٢ يناير عام ٢٠١٩ لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة خلال العام ٢٠١٩ ، كما تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا وبخاصة في القرى.

وتهدف المبادرة إلى توفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية خلال العام ٢٠١٩ ، كما تتضمن شقًّا للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية، وصرف أجهزة تعويضية، فضلًا عن تنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتجهيز الفتيات اليتيمات للزواج.