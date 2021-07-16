إبراهيم عيسى: صندوق النقد الدولي معجب ومنبهر بمصر.. والإشادة باقتصادنا شهادة مهمة

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن صندوق النقد الدولي معجب ومنبهر بمصر؛ لأن مصر تنفذ سياسات اقتصادية بطريقة جيدة، مؤكدًا أن تحمل المواطن المصري هو السبب في نمو الدولة اقتصاديًا، وصندوق النقد انبهر بالإجراءات التي اتخذتها مصر والتي تعد إجراءات جريئة ويتم الالتزام بها.

وأشار"عيسى"، خلال تقديم ببرنامج "حديث القاهرة"، الذي يُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن إشادة الصندوق الدولي بمصر بأنها رغم تأثرها الكبير في مجال الاستثمار و السياحة، إلا أنها كانت قادرة على الصمود امام الوباء وتحقيق نمو إيجابي، مؤكدًا أنه على الرغم من الضغوط على الدولة إلا أنها نفذت مبادرات ومشروعات تنموية وإسكانية وتطوير الريف كثيرة كلفتها المليارات.

ونوه إلى أن صندوق النقد الدولي شدد على أن مصر استفادت من القروض التي حصلت عليها أثناء الجائحة في تيسير عملية البناء والتنمية، كما أن التقرير الذي نشره صندوق النقد الدولي بخصوص تغلب مصر على صدمة كورونا وتواصل النمو يكشف مدى أهمية الاقتصاد المصري، كما أنه يعد شهادة مهمة للغاية للحكومة المصرية في مواجهة الوباء.