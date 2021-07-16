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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لازم نبقى قد المسئولية.. معاون محافظ كفر الشيخ يكشف كواليس تكريمه من السيسي .. فيديو

محمد رأفت معاون محافظ
محمد رأفت معاون محافظ كفر الشيخ

عبر محمد رأفت، معاون محافظ كفر الشيخ للمشروعات، ومنسق مبادرة حياة كريمة بالمحافظة، عن سعادته وفخره بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية له، مضيفاً «لكن الفرحة لن تنسينا نصف ثانية عن الشغل .. لازم نبقى قد المسئولية عشان نفرح الرئيس».

 

وقال «رأفت» لـ صدى البلد : إن التكريم الذي ناله أمس ليس موجها له شخصيا ولكنه موجه لكل أبناء المحافظة عامة، وأبناء مركز مطوبس خاصة لأن المحافظة وجدت منهم كل الدعم في سبيل بدء تنفيذ المبادرة فكل أهالي مطوبس من مجتمع مدني ورجال أعمال وغيرهم إضافة لرئيس المدينة ونائب رئيس المدينة، وجدنا منهم كل التعاون، وذلك يعود بفضل متابعة وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اللذان يتدخلان في كل صغيرة وكبيرة حتى تصل المبادرة لكل أهالي مطوبس، مؤكداً أن تكريمه سيكتمل بعد الانتهاء من تطوير قرى مركز مطوبس.


وأضاف رأفت، أنه عمل منذ عام 2014 في المشروعات لم يجد دعم وتوجيهات مثلما يراه من الدولة ومن المحافظ ونائبه وكذلك مجلس الوزراء، فلم يجد عوائق أمامه، وكل الأمور تحل فوراً بعيد عن الروتين الذي كنا نعاني منها قبل ذلك، بل وجدنا متابعة مستمرة من كل الجهات المعنية ومن مجلس الوزراء.

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وقال رأفت، أن سبب تأخرنا عن الإعلان عما تتضمنه المبادرة من مشروعات خدمية متنوعة لأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، يرفضا الإعلان عن أي مشروع إلا بعد البدء به، ونكون متأكدين أن الخدمة ستصل إلى كل المواطنين بقرى وتوابع مركز مطوبس، حتى أن المحافظة أصبحت في موقف الخطط العاجلة بالنسبة لمجلس الوزراء، لنسبق كل المحافظات، مؤكداً أنه سعيد بالتنافس بين المحافظات في تطبيق وتنفيذ مبادرة حياة كريمة.


وأضاف معاون محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تسير وفق اتجاهين تطوير عواصم المدن وهذا ما نشاهده من خلال إقامة 3 تجمعات سكنية والتي تسلمتها الهيئة الهندسية، لحل مشكلة الإسكان والتي دامت لعدد من السنوات بل سيتم بناء وحدات سكنية لمن يحتاجها كنظرة مستقبلية، بالإضافة للمحاور الجديدة التي تربط بين شرق وغرب العاصمة، إضافة للمشروعات التي سيتم افتتاحها قريبا، كل ذلك يحرص اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ على تنفيذه ومتابعته بكل دقة، والاتجاه الآخر هو تطوير الريف المصري من خلال أعمال حياة كريمة بقرى مركز مطوبس ال18 و187 تابعاً، ولن تقل الخدمات بها عن أي مدينة من المدن سواء صرف صحي، أو غاز طبيعي أو نت أو مجمعات خدمية.


وقال منسق حياة كريمة بمحافظة كفر الشيخ، إن المشروعات الجارية بقرى مطوبس بالنسبة إلى الصرف الصحي 7 مشروعات من أصل 12 مشروع في المرحلة الأولى بالإضافة إلى 35 مشروعاً بالمرحلة الثانية، ولدينا مشروعات مياه جارٍ العمل بها، وتم حصر المنازل التي سيتم تأهيلها وعددها 900 منزل، وهذا في ظل حصر دقيق وجه بها محافظ كفر الشيخ ونائبه، إضافة لمشروعات التجمعات الحكومية، وتحسين حالة المياه.

 

وأشار إلى أنه سيتم توصيل الغاز الطبيعي لكل منزل، وغيرهم من الخدمات المتعددة والمشروعات التي تم إدراجها وجارٍ تنفيذها على مرحلتين، إضافة للاهتمام بالبدء للبدء في الصرف الصحي بالجزيرة الخضراء، والانتهاء من مدارس كانت سيتم الانتهاء منها بعد عدة أشهر.

السيسي الرئيس السيسي حياة كريمة كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين

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