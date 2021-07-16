الأهلي يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة كايرز تشيفز بنهائي دوري أبطال أفريقيا

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته مساء اليوم علي ملعب مركب محمد الخامس إستعداداً لمواجهة كايزر تشيفز بنهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها مساء غد.

وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني علي أن يكون المران خفيفاً تجنباً للإرهاق قبل ساعات من تلك المواجهة الصعبة .

وكان بيتسو موسيماني المدير الفني ومحمد الشناوي قد حرصا على مُعاينة وتفقّد أرضية ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء الذي يستضيف نهائي دوري أبطال إفريقيا مساء غد السبت.

وقام بيتسو موسيماني والشناوي بتفقد أرضية الملعب عقب المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم، الجمعة، باستاد محمد الخامس، قبل العودة إلى فندق الإقامة بمدينة الدار البيضاء المغربية.



وقال بيتسو موسيماني في المؤتمر الصحفي اليوم أن مباراة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دوري إفريقيا ستكون قوية وصعبة على الفريقين، مشيرا إلى أن كايزر تشيفز يلعب بطريقة جيدة صعدت به لنهائي البطولة، لذا علينا احترامه.

وأضاف فريق كايزر تشيفز صعد لنهائي البطولة على حساب فريق كبير وهو الوداد المغربي، كما أطاح بفريق سيمبا التنزاني القوي.

وأوضح: «لا يمكن أن نُقلل من فريق صعد لنهائي إفريقيا، حتى لو لم يكن بنفس تاريخ وإنجازات الأهلي، كايزر تشيفز يلعب كرة جيدة.. هم أقوياء في الهجوم والمرتدات، ولديهم حارس مرمى على مستوى عالٍ من الكفاءة».

وتابع: «هم أقوياء أيضاً في الضربات الثابتة.. لديهم لاعبون أذكياء.. لذا أثق أننا سنواجه خصماً قوياً والفوز عليه ليس سهلاً».

ورفض موسيماني فكرة تغيير خطة لعبه في نهائي إفريقيا، قائلاً: «الطريقة التى جعلتنا نفوز ببطولة إفريقيا النسخة الماضية ونتأهل لمونديال الأندية ونحصد برونزية العالم للأندية ثم نحصد السوبر الإفريقي لا يمكن التخلّي عنها».

وواصل: «رغم قوة المنافس إلا إن ثقتي في لاعبي الأهلي بلا حدود.. لقد ذهبنا للمغرب من أحل حصد الكأس الإفريقية العاشرة».

وأكد المدير الفني للأهلي، أنه ليس قلقاً من نهائي دوري أبطال إفريقيا، لكنه يجب أن يكون مُنتبهاً جيداً لهذه المباراة المهمة.

وتحدث موسيماني عن الضغوط التي يواجهها في الأهلي قائلاً: «هذا أمر طبيعي ..إذا كنت تتولى تدريب فريق كبير كالأهلي.. عليك أن تتحمّل هذه الضغوط ».

واختتم موسيماني تصريحاته بتأكيد أنه يعشق هذه الضغوط، ولا يحب أن يعمل في فريق يلعب كل7 أيام مباراة، مؤكدا أن منظومة الأهلي توفر كل النجاح.

فيما أكد محمد الشناوي، حارس وقائد الفريق أن الفريق جاهز لخوض مباراة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي غداً في نهائي دوري أبطال إفريقيا، مشيرا إلى أن المباريات النهائية لها ظروفها وترتيباتها، ولابد من التركيز فيها منذ بدايتها.

وقال محمد الشناوي إن كايزر تشيفز فريق مُنظم ويلعب كرة جماعية، وطالما وصل لنهائي البطولة، فلابد من احترامه واللعب أمامه بكل جدية وتركيز.

وأشار الشناوي في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم، الجمعة، للحديث عن مباراة كايزر تشيفز إلى أن لاعبي الأهلي في قمة تركيزهم، ولديهم إصرار شديد على التتويج باللقب الإفريقي للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخ النادي.

وتابع الشناوي: «اعتدنا في الأهلي أن نفكر في حصد لقب أي بطولة نُشارك فيها.. بعدما انتهينا من بطولة إفريقيا الأخيرة التي حصدناها، وشاركنا في مونديال الأندية.. تحدثنا عن «حلم العاشرة»، والرغبة في تحقيق لقب إفريقي جديد.. وها نحن قد وصلنا للمحطة النهائية للبطولة وعازمون على حصد اللقب».



وأكد كابتن الأهلي أن الجيل الحالي من اللاعبين يرغب في مواصلة إسعاد الجماهير بحصد بطولة دوري أبطال إفريقيا مثلما فاز بأكثر من بطولة محلية وقارية الفترة الماضية، خاصة أننا نملك كل مقومات الفوز بالبطولة.

واختتم الشناوي تصريحاته بالإشارة إلى أن لاعبي الأهلي يتحدثون دائماً مع بعضهم؛ من أجل التحفيز والبحث عن انتصارات ودوافع جديدة، وأي لاعب ينضم للأهلي ينسجم سريعا مع باقي اللاعبين ويكتسب دوافع الفوز بالبطولات.