إبراهيم عيسى: فوائد القروض سنويًا تصل لـ 32% من مدفوعات الدولة

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن هناك خطوات بعد استدانة الأموال من البنك المركزي وهي دفع فوائد القرض وجزء من أصل الدين، مشددًا على أن فوائد القروض التي تدفعها مصر سنويًا تمثل 32% من الموازنة، أي بما تعادل تلت الموازنة العامة للدولة.

وأضاف "عيسى"، خلال تقديم ببرنامج "حديث القاهرة"، الذي يُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الاستدانة من الخارج يجعل مصر معرضة لصدمات خارجية ومن الضروري الاستمرار في تخفيض الدين العام، إذ أن هذه توصيات من صندوق الدولي، كما أن هناك نصيحة بتقليص دور الدولة في الاقتصاد وتكافئ الفرص أمام الشركات.

وأوضح أنه لابد من مشاركة الدولة في الاقتصاد لمواجهة الأزمات من خلال ضخ الأموال وإقامة المشروعات، كما أن هناك تعاون ظهر في مبادرة "حياة كريمة" بين الدولة والقطاع الخاص، إلا أن هناك قطاعات أخرى لا يجب أن تشارك فيها الدولة.