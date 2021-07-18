إقبال محدود على شراء ملابس العيد بالوادي الجديد بسبب ارتفاع الأسعار ..صور

سادت حالة من الاستياء بين مواطني الوادي الجديد بسبب الارتفاع الجنوني لأسعار الملابس.

يقول المواطن محمد مدكور موظف إن السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار، أن محلات الملابس محدودة علي مستوي مراكز المحافظة وخلال المواسم والاعياد تكون أسعار الملابس جنونية لعدم وجود المنافس وبعد المحافظة عن المحافظات الأخرى.

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وأكد مدكور أن غلاء الأسعار طال كل الملابس سواء الأطفال أو الرجالي والحريمي ومع ذلك خيمت حالة من الركود على أسواق الملابس بسبب عزوف المواطنين عن الشراء بسبب ارتفاع الأسعار.

تقول أم سلمي ربة منزل من مركز الفرافره لديها 3 أولاد وبنت إنها ذهبت لتشتري ملابس العيد إلا أنها فوجئت بالأسعار مرتفعة جدا هذا العام وخاصة الحريمي فاكتفت بالفرجة فقط .

وشاركتها القول أم محمود ولديها 3 بنات في مختلف المراحل العمرية, أن طقم اللبس الواحد العادي تجاوز سعره 900 جنيه ومش عارفة بعد الأسعار النار دي هنعمل ايه، مش هنعرف نجيب لبس العيد للاولاد "ده خراب بيوت" وابوهم أرزقي وعلي باب الله .

وقال سعد نصر صاحب محل ملابس إن الإقبال علي الشراء منخفض جدا بسبب الغلاء الذي طال جميع المنتجات والسلع مرجعا مشيرًا الي أن سعر القميص وصل هذا الموسم الي 400 جنيه ناهيك عن أسعار باقي الملابس التي زاد سعرها بسبب مصاريف النقل من القاهرة الي محافظة الوادي.

وأكد نصر أن أسعار الملابس الصيفية هذا الموسم أغلى بنسبة تصل إلى 100 و120% للملابس المستوردة وبنحو 80% للمحلية، مقارنة بالعام الماضي, لافتًا إلى أن الإقبال على الشراء تراجع بنحو 80% في بداية الموسم بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

واستنكر العديد من المواطنين الغلاء الفاحش والزيادة المضاعفة في اسعار سلع الملابس وغيرها من السلع الأساسية متسائلين كيف يعيش المواطن في ظل الغلاء الفاحش الذي طال جميع السلع بما فيها السلع الغذائية.

وطالب المواطنون مسؤلي الغرفة التجارية بالمحافظة بضرورة التدخل للحد من غلاء الاسعار حتي يتسني للمواطنين شراء احتياجاتهم الضرورية بدلا من الاكتفاء بالفرجة .

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