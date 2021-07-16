عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لليوم الثاني على التوالي..أحمد عز يتصدر إيرادات السينما بفيلم العارف

أحمد عز وحمد فهمي
أحمد عز وحمد فهمي

حقق فيلم العارف الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد عز ما يقرب من 2 مليون جنيه في إيرادات، أمس الخميس، ليتصدر بذلك المرتبة الأولى بين الأفلام المعروضة معه في نفس التوقيت.


يبقى أحمد عز في الصدارة لليوم الثاني على التوالي حيث حقق في  أول أيام عرضه يوم  الأربعاء إيرادات  بلغت قيمتها مليون و262 الف جنيها .


"العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر ، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون، ومن خراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي ومن تأليف محمد سيد بشير.


تم تصوير الفيلم  بين 4 دول هى مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا، واستخدم  الفنان أحمد فهمي  خدعة للترويج للعمل حيث أوهم متابعيه ان حسابه الشخصى تم اخترافه ، نظراً لأنه يلعب دور هاكر داخل أحداث الفيلم .

بعض متابعي أحمد فهمي اقتنعوا بأن حساباته تم اختراقها بالفعل وبدأوا تداول التعليقات ومحاولة فهم حقيقة ما يحدث لكن التعليقات الأكثر سخرية كانت من زملائه نجوم الفن.

على حسابه بموقع فيسبوك، تفاعل النجوم بسخرية مع صورة الهاكرز التي وضعها أحمد فهمي وعلق عليها قائلا:"الهاكر مش بس يقدر يخترق خصوصيتك.. ده قادر يفهم كل طباعك وده اللي بيخليه أقوى تهديد في العالم!".

من بين التعليقات الساخرة، كتب حساب أحمد السقا:" أمال عاملي فيها شبح وأنا بابا يلا وفي الآخر اتروقت"، فيما استخدم الفنان أحمد حلمي صورة كوميك شهير له من فيلم “كده رضا” قائلا:" مفاجأة مش كده"، فيما سخر أمير كرارة قائلا:" هجامين البحر عملوها معاك يا نيرم".

txt

أبطال العارف يتحدثون لـ صدى البلد: الفيلم يتناول حروب الجيل الرابع.. وهذه أبرز مصاعبنا

txt

جامدين أوي .. كريم فهمي يوجه رسالة لصنّاع فيلم العارف

هنا الزاهد تساعد أحمد فهمي في خدعته

حاولت الفنانة هنا الزاهد إقناع الجمهور بسرقة حسابات أحمد فهمي عن طريق كتابة تعليقات توحي بطلبها مساعدة زوجها في محنته قائلة:" يا جماعة صفحة فهمي اتعمل عليها هاك وبنحاول نرجعها"

وبعد كشف الخدعة نشرت صورة أحمد فهمي على حسابها بتطبيق انستجرام وعلقت عليها قائلة:" مبروك حبيبي فخورة بيك.. عارفة إنه دور جديد متحمسة إني أشوفه وهتكسر الدنيا على قد تعبك في الفيلم ده".

يبتعد أحمد فهمى فى فيلم العارف عن اللون الكوميدى، كما إستعانت الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة.

تصريحات أحمد فهمي

كشف الفنان أحمد فهمي عن أسباب تحمسه للتواجد في فيلم "العارف - عودة يونس" المقرر طرحه خلال الأيام القادمة، وأسباب تأخر تغييره للون الكوميدي الذي أحبه فيه الجمهور.

وقال في تصريحات خاصة: أنا متحمس جدا وسعيد للتواجد في فيلم العارف، ووجدتها فرصة للعمل مع الفنان محمود حميدة وأحمد عز".

وأضاف": عرض على الكثير من الأعمال بعيدا عن اللون الكوميدي، ومن بطولتي، ولكن كان هناك العديد من الحسابات تعوق تلك الخطوة، واهمها أن الجمهور قد لا يتقبلني في تلك المنطقة الجديدة، ولكن أجد العارف فرصة مناسبة تماما.

العارف احمد عز فيلم العارف الفنان احمد عز ايرادات

موضوعات متعلقة

أخويا بجد.. أحمد زاهر يرد على تصريحات نضال الشافعي في "صدى البلد"

نضال الشافعي: الرئيس السيسي يدعم الأعمال الوطنية لتوعية الشعب

إسلام الشيخ يقترب من الانتهاء من تصوير فيلم "تماسيح النيل"

نضال الشافعي يكشف عن رد فعله بعد مشهد اغتيال الشهيد محمد مبروك

سعد الصغير يطرح "يابت يلا" على يوتيوب

حمدي أبو كحول يكشف تفاصيل فيلمه "صدفة" بعد عيد الأضحى

غول تمثيل.. نضال الشافعي يتحدث عن أحمد زاهر في زنزانة7

نضال الشافعي يتحدث عن كواليس جديدة مع الزعيم في فرقة ناجي عطا الله

ترشيحاتنا

في بداية جولته الرعوية بالمنيا.. رئيس الإنجيلية يرسم قسًّا لطوخ وينصب آخرا لبني عمران ويجتمع بمجمع ملوي

أهم الاخبار .. خناقة حمو بيكا .. ونتيجة مباراة بيراميدز ضد المقاولون

كنيسة العذراء سيدة الكرمل تحتفل بعيد سيدة الكرمل

أول قرار من نقابة المهن التمثيلية بعد أزمة فيلم "مش أنا"..فيديو

العراق.. قبيلة قاتل الهاشمي تتبرأ منه وتطالب بالقصاص

أخبار الرياضة | قائد فريق كايزر تشيفز السابق يتحدث عن نهائي إفريقيا وريال مدريد يطلب التعاقد مع محمد صلاح وبيراميدز يعود لمنصة الفوز من جديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طالبة تنشر صور امتحان جغرافيا الثانوية العامة وتفاجأ بحساب وزير التعليم في التعليقات

تحذير شديد من وزارة البترول بشأن فاتورة الغاز المنزلي| تفاصيل

حقيقة تأجيل امتحان كيمياء الثانوية العامة المقرر عقده غداً

قناة مفتوحة ناقلة لـ مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي أفريقيا|وقرار من الكاف

هل يجوز الوضوء فى الحمام عاريا ؟ .. أمين الفتوى يجيب

رسميًا.. الكاف يعلن الموافقة على إقامة دوري السوبر الأفريقي

تحذير أمريكي جديد بشأن الصراع في إثيوبيا

غدا.. فصل التيار الكهربائي عن 13 منطقة بـ المنيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنا مش شمتان .. صدى البلد يكرم محمد رشاد عن أحدث أغانيه

تكريم أسما شريف منير في صدى البلد عن برنامج أنا وبنتي

مشجع مصري يروي حكاية 43 سنة في تشجيع الأهلي بالمغرب

شخصية وسواسية..استشاري صحة نفسية يشخّص قرارات حلا شيحة ودوافعها

فيديو

تلميح مباشر.. أحمد الفيشاوى يستفز محمد رمضان مرة أخرى

كملت الحتة الناقصة.. مشاهد من ارتباط خالد عليش وخطوبة كارولين عزمي

راجعين بالعاشرة.. أبرز تصريحات موسيماني والشناوي قبل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز "فيديوجراف"

أغرب قصة حب.. شقيقتان توأم تتزوجان من توأم ويعيشون بمكان واحد "فيديوجداف"

المزيد

ساحة رأي

د. أحمد محمد عرفة يكتب: هل أنت مسلمة؟

إبراهيم عمران يكتب: العلماء والبحث العلمي.. أين أنتم؟

د.محمد عونى يكتب: الأهلى والنجمة العاشرة

مني داوود تكتب: طبطبة المشاعر

سارة مجدي تكتب: الخوف من الوجع !

نجلاء شمس تكتب: موسم الخيرات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

د.سالم الكتبي

أفغانستان ما بعد الانسحاب الأمريكي

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ