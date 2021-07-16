نشرة أخبار العالم.. السودان يتوقع قرارا من مجلس الأمن بشأن سد النهضة.. اعتداء جديد على ماكرون.. وقرار سعودي بفتح المحال في أوقات الصلاة

نشر موقع “صدى البلد" الإخباري خلال الساعات الماضية مجموعة من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد لكم أبرزها في التقرير التالي:

السودان: نتوقع قرارا من مجلس الأمن بشأن سد النهضة

قالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، إن انعقاد جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة؛ يعد انتصارا، حيث اعترف بقضية تستحق مناقشتها.

وتوقعت وزيرة الخارجية السودانية، أن يجد مجلس الأمن- خلال الأيام المقبلة- مخرجا؛ يعزز الاجتماع، ویعالج الموضوعات التي تحدث عنها السودان.

وأوضحت المهدي، أن السودان لا یعترض على حق إثیوبیا في استغلال مورد النیل الأزرق، وإنما یدعو فقط أن یكون ذلك في إطار اتفاق، يُمَكن إثیوبیا من الاستفادة من سد النهضة، ويجنب السودان مضاره عند الملء والتشغیل.

قرار عاجل من "الصحة العالمية" بشأن تسرب كورونا من مختبرات الصين

طالبت منظمة الصحة العالمية، بالتدقيق في أنشطة مختبرات صينية حول منشأ فيروس كورونا "كوفيد-19"، وذلك في إطار حقيقها للتوصل إلى منشأ الوباء.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إنه من أجل التقدم في التحقيق يجب "اتخاذ إجراءات، أو البدء بدراسات في خمسة قطاعات، من ضمنها فحص مختبرات ومؤسسات بحثية في المنطقة الصينية حيث تم تسجيل أول الإصابات البشرية في ديسمبر 2019".

وأكد مدير الصحة العالمية، أن إحدى أولويات المرحلة الثانية من تحقيق المنظمة بشأن أصول كورونا، هي التدقيق في المختبرات الصينية والمعامل والمؤسسات البحثية ذات الصلة.

رجل يحاول الاعتداء على ماكرون.. والأمن يتدخل.. فيديو

بعد الصفعة التي تلقاها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبل نحو شهر، تعرض ماكرون، اليوم الجمعة، لمحاولة اعتداء أخرى أثناء زيارته إلى مدينة لورد جنوب غرب فرنسا.

وكان ماكرون يزور مصنعا للسكك الحديدية، ويتحدث أمام مجموعة من سكان المدينة، قبل أن يصرخ رجلا وسط الحشد الكبير موجها إهانات للرئيس الفرنسي.

وعندما كان ماكرون يتحدث أمام حشد جماهيري، حاول الرجل اختراق الناس والاقتراب وهو يهتف "العار على ماكرون"، واصفا إياه بالملحد، قبل أن يتدخل الأمن ويعتقله بسرعة لاحتواء الموقف.

اعتقال عضوة بالكونجرس الأمريكي | تفاصيل

ألقت شرطة الكابيتول، القبض على عضوة الكونجرس الديمقراطية جويس بيتي، خلال مشاركتها في احتجاجات أمام مبنى مجلس الشيوخ.

وقالت قناة "فوكس نيوز"، إن عضوة الكونجرس بيتي و8 آخرين اعتقلوا من قبل شرطة الكابيتول، خلال تنظيمها احتجاجا بشأن حقوق التصويت.

وشوهدت بيتي، رئيس الكتلة السواء في الكونجرس وهي تهتف "أوقفوا المماطلة"، داعية إلى تمرير مشروع قانون الإصلاح الانتخابي الشامل للديمقراطيين.

السعودية.. قرار عاجل بفتح المحلات التجارية أوقات الصلوات

أصدر اتحاد الغرف السعودية قرارا باستمرار فتح المحلات، ومزاولة الأنشطة التجارية والاقتصادية طوال ساعات العمل، خلال أوقات الصلوات.

وقال اتحاد الغرف السعودية إنه "تفاديا لمظاهر الازدحام و التجمع والانتظار لوقت طويل والعمل بالتدابير الوقائية من فيروس كورونا وللحفاظ على صحة المتسوقين.. نهيب بأصحاب المحلات والأنشطة التجارية باستمرار فتح المحلات خلال أوقات الصلوات"، وفقا لصحيفة "عكاظ" المحلية.

وأضاف الاتحاد السعودي أن ذلك يأتي لتحسين تجربة التسوق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مؤكدا على اتخاذ الإجراءات المناسبة لتنظيم العمل، وتقديم الخدمات والتناوب بين العاملين، بما لا يتعارض مع أداء العاملين والمتسوقين والعملاء للصلوات.

بيان هام من الرئاسة اللبنانية بشأن سعد الحريري

أكد مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية أن أحد المواقع الإخبارية نشر ما ادعى انه محضر اللقاء الأخير الذي جمع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وذلك نقلاً عن "مصادر سياسية".

وقال مكتب الاعلام في الرئاسة اللبنانية ان الكلام المنسوب في "المحضر" الى رئيس الجمهورية لا أساس له من الصحة ومن نسج خيال "المصادر السياسية" بهدف إحداث بلبلة وتشويه الواقع.

وكان مكتب الاعلام في الرئاسة اللبنانية قد أصدر بياناً من قبل للتعليق علي اعتذار سعد الحريري عن رئاسة الحكومة جاء فيه: "رئيس الجمهورية ميشال عون عرض على الرئيس المكلّف سعد الحريري خلال لقاء اليوم الخميس، ملاحظاته على التشكيلة المقترحة طالباً البحث في اجراء بعض التعديلات للعودة إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال الفترة الماضية من خلال مسعى رئيس مجلس النواب نبيه بري".

العراق.. الكاظمي يعلن القبض على قتلة الباحث هشام الهاشمي

أعلن رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، القبض على قتلة الباحث العراقي هشام الهاشمي، وذلك بعد نحو عام على مقتله.

وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر "وعدنا بالقبض على قتلة هشام الهاشمي وأوفينا الوعد، وقبل ذلك وضعنا فرق الموت وقتلة أحمد عبد الصمد أمام العدالة".

وتابع رئيس الوزراء العراقي "قبضت قواتنا على المئات من المجرمين المتورطين بدم الأبرياء.. من حق الجميع الانتقاد، لا نعمل للإعلانات الرخيصة ولا نزايد، بل نقوم بواجبنا ما استطعنا لخدمة شعبنا واحقاق الحق".