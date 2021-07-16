مبادرة القرن .. أشرف زكي يتحدث عن "حياة كريمة"

خاص لصدى البلد

كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن رأيه في مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وقال أشرف زكي في تصريح خاص لصدى البلد :" مبادرة حياة كريمة من أهم المبادرات ولا أبالغ إذا قلت أنها مبادرة القرن وبداية للجمهورية الجديدة".



فيما قال الفنان طارق لطفي، عن المبادرة إن العشوائيات التي قدمت في الدراما لم تكن واقعية ومن الظلم إلصاقها بصورة مصر.



وأضاف "لطفي"، خلال استضافته ببرنامج "60 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "مبادرة حياة كريمة تبني الإنسان المصري وتعزز انتماءه الوطني"، مؤكدا: "الجمهورية الجديدة هي جمهورية الاهتمام ببناء الإنسان".



وأشار: "العاصمة الإدارية إنجاز غير عادي ومدينة الثقافة والفنون دليل على اهتمام الدولة بالثقافة والارتقاء بالفن في مصر والشرق الأوسط".

وأوضح: "جسدنا من خلال شخصية الشيخ رمزي إرهابين آخرين مثل حسن البنا وشكري مصطفي والبغدادي"، موضحا: "أردنا توجيه رسالة عبر مراحل شخصية الشيخ رمزي أن كل الإرهابيين من نبع واحد".



وتابع: "الأسماء لها دلالة في الدراما الشيخ رمزي هو رمز لكل الشخصيات الإرهابية التي مرت علينا"، لافتا: "هيئة الشيخ رمزي اقتربت من شكل بن لادن في مرحلة أفغانستان ومن هيئة البغدادي في مرحلة العراق".



طارق لطفي : لابد ان يكون هناك جزء ثان من مسلسل "القاهرة - كابول".. فيديو

وفي سياق آخر، قال الفنان طارق لطفي انه لابد ان يكون هناك جزء ثانى من المسلسل بعد هذه النهاية المفتوحة مؤكدا أن المسلسل ناقش العديد من الأفكار.

وأضاف لطفي خلال لقاء له لبرنامج واحد من الناس عبر فضائية الحياه انه فضلنا أن نترك النهاية مفتوحة مشيرا إلى أنه كان من الممكن أن تكون النهاية هروب رمزى بعد السجن لكننا فضلنا السيناريو الأول .

وكشف النجم طارق لطفى عن أصعب المشاهد التى واجهته خلال تقديمه شخصية الشيخ رمزى فى القاهرة كابول ، قائلًا :"من أصعب المشاهد كان مشهد البيعة ، حيثُ أن المؤلف كاتب المشهد ده في أربع صفحات والمخرج كان بيقوم بتصوير تلك المشاهد".

وتابع قائل :"صورنا كل أحداث المسلسل في مصر ما عدا أول حلقتين في صربيا لانه كان لازم رمزى يبقى في دولة مفيش فيها اتفاقية تسليم، والتصوير كان صعب جدًا لأن درجة الحرارة منخفضة جدًا."



قال الفنان طارق لطفى إنني واجهت صعوبة في مسلسل “القاهرة كابول” مؤكدا أن الشخصيات التي تم تقديمها خلال العمل لا توجد لها فيديوهات أو تسجيلات أتعرف عليهم منها.

وأضاف لطفي خلال لقاء له لبرنامج واحد من الناس عبر فضائية الحياة أن أن أداء فتحى عبد الوهاب في دور المذيع كان رائعا ، مؤكدا أن المؤلف اختار أسماء الأبطال بالمسلسل قريبة من الطباع الخاصة بكل شخصية.

وتابع الفنان طارق لطفي أن أن قصة المسلسل مرتبطة بقصة مهمة في حياته وهو طفل صغير كان قادما من الصعيد على القاهرة وسمع بمقتل الشيخ الذهبى.

وأشار لطفي إلى أنه عندما نزل أفيش المسلسل سعدت جدا مؤكدا أنني استمتعت بالعمل في هذا المسلسل.

قال الإعلامي عمرو أديب، إن مشروع “حياه كريمة” هو مشروع العمر والمشروع القومي للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أنه يشمل نسبة 65% من سكان مصر.

وأضاف أديب خلال تقديمه برنامج “الحكاية” عبر فضائية “ام بي سي مصر” أن هذا المشروع هو التنمية المتكاملة من محو أمية وتوظيف ورعاية صحية وتعليم.

وتابع مقدم برنامج الحكاية أن مشروع حياه كريمة، سيغير حياه المصريين ، مؤكدا أنه مشروع تاريخي ويشبه التطوير والطفرة في تطوير القرى والمدن الصينية.

حياة كريمة



ومبادرة حياة كريمة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في 2 يناير 2019، لتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجا في التجمعات الريفية على مستوى جمهورية مصر العربية، لتسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.

وتسعى "حياة كريمة" لتوحيد الجهود بين كافة مؤسسات الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص وشركاء التنمية في مصر وخارجها في ملف التنمية المستدامة.

كما تهدف للقضاء على الفقر المتعدد الأبعاد، وذلك من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين، وخاصة الأسر الأكثر احتياجا في القري والمراكز المستهدفة، والبالغ عددها 4658 قرية باستثمارات تُقدر بـ 700 مليار جنيه تسهم في تحسين حياة أكثر من نصف سكان مصر، من خلال وضع خارطة طريق تنموية متكاملة تتناغم أهدافها ومحاورها مع اهداف التنمية المستدامة لمنظمة الامم المتحدة وذلك بتوفير حزمة متكاملة من الخدمات تشمل سكن كريم، وصحة، وتعليم، وثقافة وبنية تحتية وبيئة نظيفة ومجتمعات منتجة وذلك لضمان استدامة التنمية في القري والمراكز المستهدفة.