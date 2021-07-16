من أوليمبياد طوكيو.. حكاية متطوع مصري يشارك في الحدث الأهم عالميا

تنطلق دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو” بعد أسبوع من الآن، تحديدًا يوم الجمعة الموافق 23، باستضافة المئات من الرياضيين حول العالم، وهو الحدث الذي انتظروه وانتظرناه طويلًا، بعدما تم تأجيله بسبب تفشي فيروس كورونا.

كعادة أي بطولة وأي مسابقة وأي حدث يتم تنظيمه، يُوجد جُند مجهولون، وهم المتطوعون، الذين يبذلون قصارى جهدهم من أجل إخراج الحدث بالشكل الأفضل، وأولمبياد طوكيو مثلها مثل أي حدث، تحتاج لمتطوعين، وأحد هؤلاء هو طالب مصري الجنسية، يُدعى أحمد صبري.

وتحدث “ صدى البلد ” مع صبري، للحديث عن دوره في المساعدة في تنظيم الحدث العالمي، فيقول صبري:"أنا طالب مصري سافرت لليابان في 2018، من اجل الدراسة، وفي الاسبوع الاول له في اليابان اشتركت في التطوع لاوليمبياد طوكيو والتي كان من المقرر لها بعد عامين لكن تم تأجيلها لمدة عام بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكشف صبري في حوار لـ صدى البلد عن طبيعة الدور الذي سيقوم به خلال دورة أولمبياد طوكيو، حيث أشار إلى أنه سيكون حاضرا في ملعبي الافتتاح والختام.

وأضاف صبري: "طبيعة عملي التطوعي ستكون معاونة ومساعدة جميع الحاضرين في الأولمبياد، سواء من الفرق الرياضية أو الصحفيين أو من كبار الزوار الذين سيحضرون البطولة، وتذليل أي عقبات مفاجئة قد تواجههم، وتقديم الخدمات لهم".

ويواجه منتخبنا الوطني لكرة القدم، نظيره الإسباني، يوم الخميس المقبل في الجولة الأولى من دور المجموعات لأولمبياد طوكيو 2020.