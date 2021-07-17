أول قرار من نقابة المهن التمثيلية بعد أزمة فيلم "مش أنا"..فيديو

قال الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، انني انزعجت، بعد ما تم اثارته من الفنانة حلا شيحا وتصريحاتها عن المشاهد التي قدمتها بفيلم “مش أنا ".

وأضاف زكي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية” عبر فضائية “ام بي سي مصر" أنه لا مكان لتلك الفنانة في النقابة مشيرا أن هذا درس لكل من يعلن أن الفن حرام.

وتابع نقيب المهن التمثيلية أنني أعتذر اننى قبلت عودة تلك الفنانة، مؤكدا أنه لا مكان لمن يريد تلك الافعال في النقابة.

وأشار زكي إلى أن “اللى شايفين ان الفن حرام “لكم دينكم ولي ديني”، مؤكدا أن ”المهنة العظيمة اللى احنا بنشتغلها ميهونش عليا اننا نعمل فيها كدة".

حياه كريمة من أهم المبادرات



كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن رأيه في مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وقال أشرف زكي :" مبادرة حياة كريمة من أهم المبادرات ولا أبالغ إذا قلت أنها مبادرة القرن وبداية للجمهورية الجديدة".