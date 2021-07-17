أخبار التوك شو.. السيسي يتفقد مشروعات تطوير شبكة محاور وطرق الساحل الشمالي..مصطفى بكري: أمس كان يوما مشهودا بتدشين الجمهورية الجديدة..وزير النقل: التعديات على حرم السكة الحديد تهدد حياة المواطنين

تناولت برامج التوك شو، اليوم ، مجموعة من القضايا والموضوعات المهمة، أبرزها:

8 حارات مرورية لكل اتجاه.. السيسي يتفقد مشروعات تطوير شبكة محاور وطرق الساحل الشمالي

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم مشروعات تطوير شبكة محاور وطرق الساحل الشمالي.

واستمع الرئيس إلى شرح تفصيلي من العمال بالمشروع، حيث تم التأكيد على أن التطوير الجاري لطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بطول ١٦٠ كم ليصبح ۸ حارة مرورية في كل اتجاه، وكذلك تطوير محور الضبعة بطول ٢٦٠ كم ليصبح ۸ حارات مرورية لكل اتجاه.

مصطفى بكري: أمس كان يوما مشهودا بتدشين الرئيس الجمهورية الجديدة

علق الإعلامى مصطفى بكرى على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالامس خلال المؤتمر الأول لمشروع حياة كريمة.

وقال بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أنه بالامس كان يوما مشهودا حيث تدشين الرئيس الجمهورية الجديدة بإطلاق مشروع حياة كريمة لتطوير الريف المصرى.

رئيس "حياة كريمة": الريف المصري لم يشهد مثيلا للمبادرة منذ عصر محمد علي

قال الدكتور ولاء جاد رئيس مبادرة حياة كريمة، إن المبادرة تتضمن برنامجًا لتطوير الريف المصري، مؤكدًا أن العمل يتم على مستوى مراكز إدارية كاملة؛ بما يتيح توفير كل الخدمات مع تطبيق المعايير المخطط لها.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" على القناة الأولى، مساء اليوم الجمعة، أن العمل يستهدف 172 مركزًا في 20 محافظة على مدار ثلاث سنوات وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن العمل يجري حاليًّا على الشريحة الأولى من المرحلة الأولى على مستوى 52 مركزًا إداريًّا تضم 1436 قرية، ينتهي العمل بها في 30 يونيو 2022.

وزير النقل: التعديات على حرم السكة الحديد تهدد حياة المواطنين.. فيديو

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن هناك العديد من التعديات، على حرم السكك الحديدية، مؤكدا أن هناك الكثير من الورش والعشش والمنازل بالإضافة إلى مشاكل بمنطقة المعادي.

وأضاف الوزير خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية” عبر فضائية “ام بي سي مصر” أنني تواجدت بـ "محور الجزائر" وفوجئت بوجود الورش المفتوحة على السكك الحديد مباشرة وكانت من الممكن أن تتسبب بكوارث.



الإفتاء: يجوز للمرأة الحج بدون محرم ووفق ما تقرره السعودية

كشف الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، عن حكم ذهاب المرأة لبيت الله الحرام لأداء فريضة الحج دون محرم.



وقال شوقى علام خلال حواره مع برنامج " نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى حمدى رزق، إن التكليف الشرعي لا يميز بين الرجل والمرأة.

طارق لطفي: مبادرة حياة كريمة تبني الإنسان المصري وتعزز انتماءه الوطني.. فيديو

قال الفنان طارق لطفي، إن العشوائيات التي قدمت في الدراما لم تكن واقعية ومن الظلم إلصاقها بصورة مصر.



وأضاف "لطفي"، خلال استضافته ببرنامج "60 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "مبادرة حياة كريمة تبني الإنسان المصري وتعزز انتماءه الوطني"، مؤكدا: "الجمهورية الجديدة هي جمهورية الاهتمام ببناء الإنسان".

سميرة سعيد: أغنية "مون شيري" صوتها سبعيناتي.. فيديو

قالت الفنانة سميرة سعيد، أن اغنية “مون شيري” صوتها سبعيناتي، مضيفة أن الصورة من الممكن أن تكون أقدم وتعود لفترة الخمسينيات والستينيات.

وأضافت “سعيد” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية” عبر فضائية “إم بي سي مصر" أن الأغنية قام بتلحينها “بلال سرور" وهو من ألف لها عددا من الاغاني أبرزها ”سوبر مان “ ، ”وهوا هوا".

مواجهات بين الاحتلال الإسرائيلي وفلسطينيين بالضفة.. فيديو

أذاعت فضائية “يورونيوز عربية”، لقطات، يظهر من خلالها امتلاء أجواء موقع تظاهرة في بلدة بيتا بالضفة الغربية، بالدخان؛ حيث تظاهر فلسطينيون ضد بؤرة استيطانية إسرائيلية قريبة.

ويقول الفلسطينيون في القرى المجاورة: إن البؤرة الاستيطانية بنيت فوق أراضيهم وإنهم يخشون من توسعها ودمجها بمستوطنات أخرى أكبر توجد بالقرب منها.

مفيد عاشور يروي موقفا مؤثرا مع الفنان أحمد زكي في فيلم الهروب

قال الفنان مفيد عاشور، إن هناك أعمال خالدة مثل (الشهد والدموع، وضمير أبلة حكمت ورأفت الهجان، وزيزينا، وحسن آرابيسك)، مشيراً إلى أنه مهما نشاهد تلك الأعمال لابد أن تشاهدها مرة أخرى.

وأضاف عاشور، خلال لقائه في برنامج المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع عبر فضائية TEN، أن الأعمال التى فيها صدق تخرج بشكل رائع، كما أن الجميع صادق في عمله، بالإضافة إلى الصدق هناك حالة حب في العمل الدرامي، وكلما كان الإبداع صادقاً كلما كان رائعا.



لجنة فحص ضمور العضلات: افتتاح 24 عيادة على مستوى الجمهورية لاكتشاف المرض

قالت الدكتورة الله حسني، عضو لجنة فحص ضمور العضلات، إن مرض ضمور العضلات هو من أكثر الأمراض الوراثية شيوعا في المجتمع.

وأضافت "حسني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حصاد الأسبوع"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحاملين لمرض ضمور العضلات كثيرون وليس من الضروري أن يكون المصاب به والديه أقارب، لافتة إلى أن الدولة بدأت في عملية الكشف علي مرضي ضمور العضلات في 24 مركزا على مستوى الجمهورية.

