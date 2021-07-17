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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي : سنتمكن من العبور بالوطن إلى أفاق المستقبل.. فيديو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه كانت التحديات كبيرة ولكنها لن تكون أكبر وأقوى من ارادتنا وسنتمكن من  العبور بالوطن إلى أفاق المستقبل

 

وأضاف السيسي أنه اقتحمنا مشكلات وأزمات إقتصادية على مدار العقود السابقة، وكنا في سباق مع الزمن لبناء مصر المستقبل وتعظيم أصولها

 

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه كانت المشروعات القومية الكبرى رمزا لتعبير عن ارادة المصريين ، عن طريق بناء مدن جديدة واسكان اجتماعي لتوفير المسكن الأمن لمواطننيا والقضاء على العشوائيات وتحديث شامل لشبكة الطرق القومية وزيادة الرقعة الزراعية 

 

وأشار السيسي أن ذلك سيقودنا نحو انطلاق مشروعنا الاعظم حياه كريمة .

 

لا تقلقوا من شئ

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي،  رسالة إلى الشعب المصري قائلا:" عيشوا حياتكم بشكل طبيعي، ولا تقلقوا من شيء".

 

وأضاف السيسي في كلمته بالمؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة:" مصر دولة كبيرة ولا يليق بنا أن نقلق أبدا في قضية المياه".

 

وتابع الرئيس السيسي:"  مستقبل البلاد والشعوب يكون بالعمل والعمل والعمل ".

السيسي الوطن المستقبل مواقع التواصل الاجتماعي الرقعة الزراعية

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