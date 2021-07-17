لحظات مرعبة.. شاهد انهيار أرضي يبتلع المنازل بسكانها شمال ألمانيا|فيديو

بالتزامن مع الفيضانات القوية التي ضربت عددًا من الدول الأوروبية خلال اليومين الماضيين، لقى "عدة" أشخاص مصرعهم فى انهيار أرضى مفاجئ شمال ألمانيا أمس الجمعة.

انتشرت مقاطع فيديو صادمة لانهيار المنازل وجزء من قلعة في بليسم بالقرب من كولونيا في ألمانيا نتيجة لفيضان نهر إرفت، مما تسبب في انهيار محجر قريب.

وصرحت متحدثة باسم الحكومة المحلية أن هناك وفيات "مؤكدة" لكنها لم تذكر عدد القتلى، وقال فرانك روك رئيس إدارة المقاطعة، بأنه تم إجلاء 50 شخصًا ليلة الخميس من منازلهم.

ووفقًا للعالم الجغرافي ماتياس هابيل تدفق نهر إرفت في ألمانيا داخل حفرة من الحصى لم تعد قادرة على تحمل ضغط المياه نتيجة لتساقط الأمطار الغزيرة.

اتسعت الحفرة "أكبر فأكبر" مع تآكل ونحت امتد لأكثر من 300 متر ووصل إلى ضواحي المدينة، وحذر متحدث باسم المنطقة الناس من العودة إلى منازلهم، قائلاً "لا يزال هناك خطر على الحياة".

ضحايا تحت الأنقاض في ألمانيا

لقي أكثر من 100 شخص مصرعهم والعديد من الآخرين في عداد المفقودين في ألمانيا بعدما شهدت أسوأ فيضان مياه منذ عقود.

انقطعت شبكات الهاتف المحمول واتصالات الإنترنت بسبب المياه، مما أعاق جهود البحث عن المفقودين.

أكد المسئولون أن 103 شخص قد لقوا حتفهم، بما في ذلك 43 من سكان منطقة شمال الراين وستفاليا.

وقالت السلطات في ولاية راينلاند بالاتينات بأن 60 شخصًا لقوا حتفهم هناك، بينهم تسعة على الأقل من سكان دار رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويخشى أن يرتفع عدد القتلى بشكل كبير مع استمرار عمليات الإنقاذ.