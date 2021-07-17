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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع فتاة وإصابة 3 آخرين في حادث انقلاب تاكسي بكفر الشيخ

إسعاف
إسعاف

شهدت محافظة كفر الشيخ، حادثاً مأساوياً، بعد أن لقيت فتاة مصرعها وأصيب 3 أشخاص آخرون في حادث انقلاب سيارة تاكسي، في ترعة بالقرب من محطة قطار سنهور المدينة على طريق دسوق - قلين، وتم نقلهم لمستشفى دسوق العام.

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تلقي اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً يفيد انقلاب سيارة تاكسي، في ترعة بالقرب من محطة قطار سنهور المدينة على طريق دسوق قلين، ووجود متوفية ومصابين.

وبالانتقال والفحص، تبين إصابة كل من ياسمين.ا.س 18 عاماً،  مصابة جرح قطعي بالساق اليمنى، وهدى.ع.إ، 27 عاماً، مصابة باشتباه كسر بالساق اليمنى واشتباه ما بعد الارتجاج، والليثي.ا.س، 60 عاماً، اشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ، وتوفيت علا.ا.س، 23 عاماً، مقيمة بقرية الهلباوي التابعة لمركز قلين، وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى دسوق العام، تحت تصرف النيابة العامة.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة بمركز شرطة دسوق، وتولت النيابة التحقيق.

كفر الشيخ حادث طريق مصرع انقلاب سيارة أمن كفر الشيخ

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