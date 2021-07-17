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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد.. اختبار ناجح لدبابة سبروت الروسية

روسيا
روسيا

عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو رصد اختبار ناجح لدبابة "سبروت الروسية .


ووفقأ للتقريرفقد أجريت مؤخرا المرحلة الأولى من اختبارات الدبابة الروسية العائمة "سبروت-اس د م1" من تصميم  شركة "روستيخ" في مياه البحر الأسود، حيث أظهرت الدبابة قدرة متميزة على العوم وإطلاق النار من مدفعها من عيار 125 مم.


يذكر أن زير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، قد أعلن أن جهود روسيا تتركز على إطلاق حوار شامل في أفغانستان بمشاركة كافة القوى في البلاد ومنها حركة "طالبان".

 

وذكر لافروف، في كلمة أدلى بها للصحفيين بعد مشاركته اليوم الجمعة في مؤتمر "آسيا الوسطى والجنوبية: الترابط الإقليمي. التحديات والفرص" المنعقد في عاصمة أوزبكستان طشقند، أن مهمة حلف الناتو والولايات المتحدة في أفغانستان باءت بالفشل، مشيرا إلى أنه لا يشارك أي نظريات مؤامرة بخصوص الأهداف الجيوسياسية الخفية المزعومة لانسحاب قوات حلف الناتو من أفغانستان.

 

وأضاف: "انسحب الأمريكيون، وهذا ما أكده الرئيس جو بايدن، لأنهم قرروا أن مهمتهم تم إتمامها. وبطبيعة الحال حاول رسم الوضع بصبغات إيجابية قدر الإمكان، غير أن الجميع يدرك أن المهمة باءت بالفشل، ويجري الاعتراف بذلك علنا خاصة داخل الولايات المتحدة نفسها".

 

وأوضح لافروف أن خطر الإرهاب في أفغانستان لا يزال قائما وعزز "داعش" وفروع "القاعدة" مواقعه في البلاد، فيما بلغ إنتاج المخدرات مستوى غير مسبوق يصل إلى 90 بالمائة من إجمالي عدد المخدرات على مستوى العالم.

 

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