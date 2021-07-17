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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوقي غريب: مجموعتنا صعبة والفوارق قليلة بين المنتخبات الأربعة

صدى البلد

تحدث شوقي غريب عن طموحه مع المنتخب الأوليمبي في تصريحات جاءت عبر الموقع الرسمي للفيفا.

ويتواجد منتخب مصر الأوليمبي تحت قيادة شوقي غريب في المجموعة الثالثة مع كل من إسبانيا و الأرجنتين و أستراليا.

شوقي غريب تحدث في البداية عن وضع مصر في المجموعة الثالثة، قائلاً :"مجموعتنا صعبة، المجموعة لا تشمل فريقي فقط باعتبارنا أبطال أفريقيا، لكن يتواجد أبطال أمريكا الجنوبية المنتخب الأرجنتيني وأبطال أوروبا المنتخب الإسباني وأستراليا ثالث المتأهلين من قارة أسيا".

وأضاف :"علينا أن نأخذ في الاعتبار أن الفرق سوف تتغير خاصة بعد تأجيل موعد البطولة لمدة عام، ستكون المهمة صعبة على الفرق الأربعة حيث يوجد فوارق قليلة بين منتخبات المجموعة، ومن هنا تأتي صعوبة المجموعة".

وكشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، عن قائد المنتخب في أولمبياد طوكيو التي ستنطلق شهر يوليو الجاري.

وأكد شوقي غريب، في تصريحات إذاعية عبر أثير “أون سبورت اف ام”، أن رمضان صبحي نجم بيراميدز، كان قائدا رائعا خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت ٢٣ عاما، والتي أقيمت في مصر، مشددا على أن دوره كان مؤثرا مع المنتخب وفي أداء اللاعبين.

 

وقال شوقي غريب إن الأقدمية هي التي تحسم كابتن المنتخب في الأولمبياد، لذلك فأحمد حجازي هو الأحق ثم رمضان صبحي ثم محمود حمدي الونش نجم الزمالك.

 

وأضاف شوقي غريب أنه في حال اجتمع اللاعبون فيما بينهم، واتفقوا على أن يكون رمضان صبحي هو الكابتن فهو لن يمانع الأمر مطلقا.

 

وعن أبرز اللاعبين الذي كان ينوي ضمهم، أكد شوقي غريب أنه كان ينوي ضم تريزيجيه نجم أستون فيلا، حيث سيكون له دور مؤثر، ولكن الإصابة حالت دون ذلك.

 

وأوضح أن محمد صلاح نجم ليفربول، كان يرغب في الانضمام للمنتخب ولكن ظروف مواعيد مباريات كأس الأمم الأفريقية أجبرت ليفربول على رفض الأمر.  

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