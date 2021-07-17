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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ترتيب الدوري المصري .. بعد فوز بيراميدز على المقاولون العرب

صدى البلد

انتهت أحداث مباراة المقاولون وبيراميدز بفوز الأخير بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري الممتاز.

اعترض مدافع المقاولون العرب كرة إسلام عيسى لاعب بيراميدز داخل منطقة الجزاء، واحتسبها حكم المباراة ركلة جزاء دون تردد.

تصدى عبد الله السعيد لاعب بيراميدز لتسديد ركلة الجزاء التي احتسبها حكم المباراة، وأسكنها الشباك في الدقيقة 21 من عمر المباراة ليتقدم بيراميدز بهدفه الأول على المقاولون العرب.

وتدخل أحد لاعبي بيراميدز بقوة مع عمر سافيولا خط وسط المقاولون العرب، وبعدها اشتبك لاعبو بيراميدز مع المقاولون بالأيدي، ولكن تدخل حكم المباراة وفض الاشتباك.
 

شن بيراميدز هجوماً نارياً على المقاولون ووصل إلى مرماهم بعد ثلاث تمريرات، وسدد عبد الله السعيد كرة على المرمى ليتصدى لها حارس المقاولون، وترتد إلى إسلام عيسى الذي أسكنها الشباك في الدقيقة 36 من عمر المباراة.

ووصل رفاق المدرب اليوناني تاكيس جونياس إلى 40 نقطة في المركز السادس من جدول الترتيب فيما توقف رصيد ذئاب الجبل عند 29 نقطة في المركز الرابع عشر.

 

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