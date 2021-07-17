تعرف على ضيوف الأستديو التحليلي لمبارة الأهلي وكايرز والمعلق

يلتقي الأهلي مع كايزر تشيفز في المباراة النهائية بدوري أبطال أفريقيا مساء اليوم السبت على ملعب محمد الخامس بدولة المغرب.

وأعلنت القناة عن تخصيص استديو تحليلي يقدمه الإعلامي أحمد فؤاد والمحللون وائل جمعة وعزيز بنيج وحاتم الطرابلسي، كما ستُنقل المباراة بصوت المُعلّق المصري علي محمد علي.

موعد مباراة الأهلي وكايرز تشيفزر والقناة الناقلة

كايزر تشيفز X الأهلي – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

وصعد الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي بهدف دون رد في في ذهاب الدور نصف النهائي، على ملعب حمادي العقربي في رادس، وبثلاثية نظيفة في لقاء الإياب، على ملعب السلام في القاهرة.

على الجانب الآخر، يطمح كايزر تشيفز في مواصلة الحلم، بانتزاع الفوز من الأهلي في مباراة السبت، والتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.

وتأهل كايزر تشيفز إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، بعد التغلب على الوداد بهدف دون رد، في لقاء الذهاب، في الدار البيضاء، والتعادل سلبيا، في مباراة الإياب، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا



