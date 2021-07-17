أبنيه منهارة والسيارات غارقة فى فيضانات المانيا.. فيديو

انتشرت مقاطع فيديو صادمة لانهيار المنازل وجزء من قلعة في بليسم بالقرب من كولونيا في ألمانيا، حيث لقي أكثر من 100 شخص مصرعهم والعديد من الآخرين في عداد المفقودين في ألمانيا بعدما شهدت أسوأ فيضان مياه منذ عقود.

وانقطعت شبكات الهاتف المحمول واتصالات الإنترنت بسبب المياه، مما أعاق جهود البحث عن المفقودين.

أكد المسئولون أن 103 شخص قد لقوا حتفهم، بما في ذلك 43 من سكان منطقة شمال الراين وستفاليا.

وقالت السلطات في ولاية راينلاند بالاتينات بأن 60 شخصًا لقوا حتفهم هناك، بينهم تسعة على الأقل من سكان دار رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويخشى أن يرتفع عدد القتلى بشكل كبير مع استمرار عمليات الإنقاذ.