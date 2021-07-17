قبل لقاء اليوم.. تاريخ مواجهات الأهلي أمام فرق جنوب أفريقيا

يلتقي الأهلي مع كايزر تشيفز في المباراة النهائية بدوري أبطال أفريقيا مساء اليوم السبت على ملعب محمد الخامس بدولة المغرب.

وصعد الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي بهدف دون رد في في ذهاب الدور نصف النهائي، على ملعب حمادي العقربي في رادس، وبثلاثية نظيفة في لقاء الإياب، على ملعب السلام في القاهرة.



تاريخ مواجهات الاهلي وفرق جنوب إفريقيا



لعب الاهلي امام فرق جنوب إفريقيا 25 مباراة في بطولات إفريقيا وحقق المارد الاحمر الفوزفي 12 مباراة وتعادل في 7 وخسر 6 لقاءات .



واجه الأهلى سبع فرق من جنوب أفريقيا هى: صن داونز فى سبع مواجهات وأورلاندو بيراتس فى 6 مواجهات وأياكس كيب تاون فى مواجهتان وبلاتينيوم ستارز مثلهما وأيضًا مباراتين مع سوبر سبورت والتقي بيديفست في مواجهتين وكايزر تشيفز فى مواجهة واحدة.



سجل لاعبو الأهلى فى شباك فرق جنوب أفريقيا 32 مرة بينما استقبلت شباكه 23 هدفًا .

النادي الاهلي حقق الفوز علي الترجي التونسي بملعبه ووسط جماهيره في مباراة الذهاب بنتيجة هدف دون رد .

وصعد النادي الاهلي لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي بطولة دورى أبطال إفريقيا .

وصعد كايزر تشيفز الي نهائي بطولة دورى أبطال إفريقيا بعد الفوز علي الوداد المغربي بنتجية هدف دون رد في مجموع المباراتين .