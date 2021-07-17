تشكيل الأهلي المتوقع أمام كايرز تشيفز بنهائي أفريقيا

يلتقي الأهلي مع كايزر تشيفز في المباراة النهائية بدوري أبطال أفريقيا مساء اليوم السبت على ملعب محمد الخامس بدولة المغرب.

وصعد الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي بهدف دون رد في في ذهاب الدور نصف النهائي، على ملعب حمادي العقربي في رادس، وبثلاثية نظيفة في لقاء الإياب، على ملعب السلام في القاهرة.

ومن المتوقع أن يخوض الأهلي مباراة كايزر تشيفز بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق- بدر بانون- أيمن أشرف- علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج- عمرو السولية.

خط الوسط الأمامي: طاهر محمد طاهر- محمد مجدي أفشة- حسين الشحات.

المهاجم الصريح: محمد شريف.



لعب الاهلي امام فرق جنوب إفريقيا 25 مباراة في بطولات إفريقيا وحقق المارد الاحمر الفوزفي 12 مباراة وتعادل في 7 وخسر 6 لقاءات .



واجه الأهلى سبع فرق من جنوب أفريقيا هى: صن داونز فى سبع مواجهات وأورلاندو بيراتس فى 6 مواجهات وأياكس كيب تاون فى مواجهتان وبلاتينيوم ستارز مثلهما وأيضًا مباراتين مع سوبر سبورت والتقي بيديفست في مواجهتين وكايزر تشيفز فى مواجهة واحدة.