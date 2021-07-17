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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الأم الرائعة يحصد جائزة المجموعة بمهرجان كان السينمائى

حفصية حرزى
حفصية حرزى

في مسابقة "نظرة ما" للدورة الـ74 لمهرجان كان السينمائى الدولى، تمكنت المخرجة الفرنسية من أصل تونسي حفصية حرزي من الحصول على جائزة "المجموعة، وذلك عن فيلمها "الأم الرائعة"، الذي يتناول قصة الأم العربية نورا.

 

أحداث فيلم الام الرائعة للمخرجة حفصية حرزى والذى شارك فى مهرجان كان السينمائى  ، تدور أحداثه حول سيدة من أصول عربية تكافح من أجل عائلتها، وهي تتنقل بين صعوبات الحياة اليومية في مدينة معقدة.

 

إعلنت جوائز مسابقة نظرة ما بمهرجان كان السينمائى فى نسخته الـ 74 ،فى حفل الختام الذى أقيم على مسرح ديبوسى، خلال الساعات الماضية .

 

حصل الفيلم الروسى “ تحرير القبضة” على الاولى فى مسابقة نظرة ما بمهرجان كان السينمائى هذا العام ، والذى تدور أحداثه حول امرأة شابة تكافح للهروب من قبضة عائلتها الخانقة.

 

كما حصلت  نومي رابيس على جائزة الأصالة المستحدثة هذا العام بمهرجان كان السينمائى ، فيما حصلت سيباستيان ميز على جائزة لجنة التحكيم .

 

وكان قد حصل الفيلم المصري ريش للمخرج عمر الزهيري على الجائزة الكبرى من مسابقة أسبوع النقاد في مهرجان كان.

 

وعرض الفيلم المصري ريش أو Feathers عالميا لأول مرة أمس ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي، ولاقي حفاوة كبيرة من قبل الجمهور.

 

يشارك فيلم ريش أو Feathers في المسابقة الرسمية لأسبوع النقاد الدولي المقامة ضمن فعاليات مهرجان كان في نسخته الـ 74 التي تمتد حتى يوم 17 يوليو الجاري.

 

حضر المخرج عمر الزهيري والمنتج محمد حفظي العرض الأول لفيلمهما ريش وصفق لهما الجمهور على العمل الذي ينافس بقوة على جوائز المسابقة.

 

تفاصيل فيلم ريش : 
 

أطلقت شركة Lagoonie Film Production للمنتجة شاهيناز العقاد البوستر الرسمي لفيلم ريش للمخرج المصري عمر الزهيري، بالاشتراك مع فيلم كلينك للمنتج محمد حفظي، قبل عرضه في كان.

 

وشهد الفيلم تعاوناً إنتاجياً بين فرنسا، مصر، هولندا واليونان، كما نال دعماً من جهات دولية عديدة خلال مراحل إنتاجه.

 

ريش هو أول الأفلام الروائية الطويلة للمخرج عمر الزهيري، وقد اشترك في تأليفه مع السيناريست أحمد عامر وهو من إنتاج الفرنسيين جولييت لوبوتر وبيير مناهيم من خلال شركة Still Moving، بالمشاركة مع وLagoonie Film Production للمنتجة شاهيناز العقاد وفيلم كلينك والمنتج محمد حفظي، درك جان وارينك وكوجي نيليسين (Kepler Film)، جيورجوس كرنفاس وكونستانتينوس كنتفركيس (Heretic) وفيرونا ماير، وتتولى توزيعه في العالم العربي شركة Film Clinic Indie Distribution.

 

 

كان حفصية حرزي مهرجان كان السينمائي الام الرائعة مخرجة فرنسية

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