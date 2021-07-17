نشرة الفن.. رامى صبرى يناشد رئيس الجمهورية بعد وفاة شقيقة.. عمرو دياب يتصدر التريند بـ اثقل .. مخرجة مش أنا تكشف أسرار أزمة حلا وتامر

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية وفى السطور التالية نستعرض ابرزها :

في مسابقة "نظرة ما" للدورة الـ74 لمهرجان كان السينمائى الدولى، تمكنت المخرجة الفرنسية من أصل تونسي حفصية حرزي من الحصول على جائزة "المجموعة، وذلك عن فيلمها "الأم الرائعة"، الذي يتناول قصة الأم العربية نورا.

تصدر الفنان يوسف الخال مؤشر البحث فى دولة السعودية ، وذلك بعد ظهرت زوجته الفنانة نيكول سابا فى أحدى البرامج التليفزيونية ، وكشف عن حقيقة خيانته لها .

بعد التصريحات التى أدلت بها المعتزلة حلا شيحة بسبب أزمتها مع الفنان تامر حسنى ، كشف نقيب الممثلين أشرف زكى عن عدم قبولها فى نقابة الممثلين مرة أخرى.

إعلنت جوائز مسابقة نظرة ما بمهرجان كان السينمائى فى نسخته الـ 74 ،فى حفل الختام الذى أقيم على مسرح ديبوسى، خلال الساعات الماضية .

ناشد الفنان رامي صبري، عبر صفحته على "فيس بوك" الرئيس عبد الفتاح السيسي، لوضع حد للتجاوزات التى تقع علي الفنانين بعد الخوض فى الحياة الشخصية.

تصدر هاشتاج اغنية الهضبة عمرو دياب الجديدة “اتقل” تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وغرد عدد كبير من رواد السوشيال ميديا معبرين عن اعجابهم بالأغنية.

قالت سارة وفيق مخرجة فيلم “مش انا ” إن الفنانة حلا شيحا في بداية تصوير الفيلم طلبت عدم وجود مشاهد معينة مع الفنان تامر حسنى وانا احترمت تلك الرغبة، مؤكدة أنه بعد الانتهاء من الفيلم تزوجت.

أكد الفنان القدير محمود قابيل ان وجود المخرجة روجينا بسالى على رأس فيلم كان لك معايا ، كان الدافع وراء موافقته عليه .



