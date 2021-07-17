نشرة الفن.. رامى صبرى يناشد رئيس الجمهورية بعد وفاة شقيقة.. عمرو دياب يتصدر التريند بـ اثقل .. مخرجة مش أنا تكشف أسرار أزمة حلا وتامر

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية وفى السطور التالية نستعرض ابرزها :
الأم الرائعة يحصد جائزة المجموعة بمهرجان كان السينمائى
في مسابقة "نظرة ما" للدورة الـ74 لمهرجان كان السينمائى الدولى، تمكنت المخرجة الفرنسية من أصل تونسي حفصية حرزي من الحصول على جائزة "المجموعة، وذلك عن فيلمها "الأم الرائعة"، الذي يتناول قصة الأم العربية نورا.
هل خان يوسف الخال نيكول سابا؟
تصدر الفنان يوسف الخال مؤشر البحث فى دولة السعودية ، وذلك بعد ظهرت زوجته الفنانة نيكول سابا فى أحدى البرامج التليفزيونية ، وكشف عن حقيقة خيانته لها .
تصريحات حلا شيحة تودى بها إلى خارج نقابة الممثلين
بعد التصريحات التى أدلت بها المعتزلة حلا شيحة بسبب أزمتها مع الفنان تامر حسنى ، كشف نقيب الممثلين أشرف زكى عن عدم قبولها فى نقابة الممثلين مرة أخرى.
تحرير القبضة تقنص الجائزة الأولى من نظرة ما بمهرجان كان السينمائى
إعلنت جوائز مسابقة نظرة ما بمهرجان كان السينمائى فى نسخته الـ 74 ،فى حفل الختام الذى أقيم على مسرح ديبوسى، خلال الساعات الماضية .
رامي صبري يناشد رئيس الجمهورية بوضع حد للتجاوزات في حق الفنانين
ناشد الفنان رامي صبري، عبر صفحته على "فيس بوك" الرئيس عبد الفتاح السيسي، لوضع حد للتجاوزات التى تقع علي الفنانين بعد الخوض فى الحياة الشخصية.
عمرو دياب يتصدر التريند بأحدث أغاني الصيف "أتقل"
تصدر هاشتاج اغنية الهضبة عمرو دياب الجديدة “اتقل” تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وغرد عدد كبير من رواد السوشيال ميديا معبرين عن اعجابهم بالأغنية.
مخرجة فيلم "مش أنا" تكشف تفاصيل أزمة تصريحات حلا شيحا.. فيديو
قالت سارة وفيق مخرجة فيلم “مش انا ” إن الفنانة حلا شيحا في بداية تصوير الفيلم طلبت عدم وجود مشاهد معينة مع الفنان تامر حسنى وانا احترمت تلك الرغبة، مؤكدة أنه بعد الانتهاء من الفيلم تزوجت.
تحدى.. محمود قابيل يكشف سر حماسه لـ كان لك معايا
أكد الفنان القدير محمود قابيل ان وجود المخرجة روجينا بسالى على رأس فيلم كان لك معايا ، كان الدافع وراء موافقته عليه .