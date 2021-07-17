شيرين أنور تناقش تاريخ الأزياء في ثقافة دكرنس

تناقش شيرين أنور المتخصصة في موضة الملابس، عن تاريخ الأزياء الشعبية حسب ما تناولها كتاب «الأزياء الشعبية» للكاتب سعد الخادم، والصادر عن دار المعارف منذ أكثر من ٢٠ عاما، وذلك في ندوة ببيت ثقافة دكرنس بالقليوبية الاسبوع المقبل.

وتتناول شيرين أنور المعروفة بالفاشون بلوجر، في الندوة تشابه الأزياء في الوطن العربي، والمصادر التاريخية خلال في ظل صيحات الموضة التي تشهدها الفتيات في الأزمنة الحالية، مطالبة بالحفاظ على التراث الشعبي من الملابس.

وأوضحت أن كتاب الأزياء الشعبية، يناقش الفرق بين الأزياء الشعبية، والأزياء الفاخرة مع الموازنة بين طبيعة أسواق هذه أو تلك بين الأمس واليوم، لافته إلى أنه في الأزمنة السابقة كانت تتأثر الأزياء الأوروبية بالعربية منذ العصور الوسطى.

وأكدت على أن العرب سبقوا الشعوب الأوروبية في العصور الوسطى المبكرة في ترجمة ذخائر العلوم والفنون التي أنتجتها الحضارات القديمة.