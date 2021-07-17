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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أهم الأخبار .. أشرف زكى يعلق على أزمة حلا شيحة .. الصحة تعلن حصيلة إصابات كورونا أمس .. لينك الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية

حلا شيحة وتامر حسنى
حلا شيحة وتامر حسنى

نشر صدى البلد على مدار الساعات الماضية العديد من الاخبار المهمة، أبرزها تعليق الاتحاد الاوروبى على قضية سد النهضة، وتطورات فيضانات المانيا، وازمة الفنانة حلا شيحة .

الاتحاد الأوروبي: التطورات الأخيرة التي نفذتها إثيوبيا والملء الثاني للسد مصدر قلق لنا
أعرب المتحدث باسم الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، عن تقدير الاتحاد الأوروبي للدور المصري في الملفات الإقليمية، وخاصة الدور الجوهري الذي تضطلع به في عملية السلام بالشرق الأوسط. المزيد

 

أبنيه منهارة والسيارات غارقة فى فيضانات المانيا.. فيديو
انتشرت مقاطع فيديو صادمة لانهيار المنازل وجزء من قلعة في بليسم بالقرب من كولونيا في ألمانيا، حيث لقي أكثر من 100 شخص مصرعهم والعديد من الآخرين في عداد المفقودين في ألمانيا بعدما شهدت أسوأ فيضان مياه منذ عقود. المزيد

 

شاهد .. احتجاجات فى الجزائر بسبب أزمة نقص المياه
تزايدت وتيرة الاحتجاجات في العاصمة الجزائرية بسبب نقص مياه الشرب في ظل الجفاف الذي يضرب البلاد منذ 3 سنوات. المزيد

الصحة : تسجيل 77 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و6 حالات وفاة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 799 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 222315  حتى اليوم. المزيد


تصريحات حلا شيحة تودى بها إلى خارج نقابة الممثلين
بعد التصريحات التى أدلت بها المعتزلة حلا شيحة بسبب أزمتها مع الفنان تامر حسنى ، كشف نقيب الممثلين أشرف زكى عن عدم قبولها فى نقابة الممثلين مرة أخرى. المزيد


موعد نتيجة الدبلومات الفنية ورابط الحصول عليها
أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ، أن كنترولات الدبلومات الفنية ، انتهت من تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية 2021 في جميع المحافظات . المزيد

 

 

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