محافظ الجيزة يستجيب للتجار لحل مشكلة انتظار الجرارات لتسليم البضاعة التموينية

وجه محمد إمبابى رئيس الغرفة التجارية بالجيزة الشكر إلى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على استجابته السريعة لطلب الغرفه بحل مشكلة البقالين.

وكانت الغرفة قد تلقت استغاثة لجنة التموين بشعبة المواد الغذائيه بالغرفه والتى تطالب اللواء أحمد راشد محافظ الجيزه بالتدخل لحل مشكلة انتظار الجرارات بشارع فاطمه رشدى لتسليم البضاعهة التموينيه لاحد المخازن التابعه للشركه المصريه الخاصه بصرف المقررات التموينية للتجار.

وطلب هشام الدجوى رئيس اللجنه من محمد امبابى رئيس مجلس ادارة الغرفه وطلعت حسن احمد وكيل وزارة التموين بالجيزه بضرورة السماح لجرارات الزيت والسكر بالوقوف في نفس المكان المعتاد الوقوف فيه امام فيلا هشام عبد الاخر بشارع ترسا مع شارع شركه الكهرباء بجوار استيديو الاهرام حيث يرفض حى العمرانيه وقوف الجرارات ويصر الحى على دخول الجرارات داخل الشارع الضيق اما باب المخزن حيث تسبب ذلك فى مشاكل كثيره مع الجيران لضخامه الجررات وهو ما ادى لرفض سائقى الجرارات المجئ للمخزن لكثرة المشاكل مع الجيران واجبار السائقين على دفع قيمة التلفيات التى تحدثها تلك الجرارات لسبب لا ذنب لهم فيه ، محذرا ان ذلك سوف يؤدى الى قله الوارد من البضاعه للمخزن مما يؤثر على التجار والمواطنين

وقال الدجوى بعد التواصل مع الحى تم الاتفاق مع المهندس محمد نور رئيس الحي على نقل انتظار تلك الجرارات الى شارع عمر ابن ربيعه المتفرع من شارع الهرم والموازى لشارع شركه الكهرباء

وقال امبابى انه فور علمه بدا في التواصل مع المسئولين واشاد بالاستجابه السريعه من جانب المحافظ والمهندس محمد نور رئيس الحى ؛ مؤكدا ان الغرفه لا تتوانى عن التدخل السريع لحل مشاكل كافة منتسبيها اللذين يصل عددهم الى 250 الف تاجر فهى بيت جميع تجار الجيزه .