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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جهاز أكتوبر الجديدة: تنفيذ محطة رافع صرف صحي وخط طرد بتكلفة 120 مليون جنيه

صدى البلد

صرح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ خط طرد ومحطة رافع صرف صحي بطاقة حالية ٥٥ ألف متر مكعب / يوم، وبطاقة مستقبلية تصل لـ ١٤٠ ألف متر مكعب/ يوم، بتكلفة تجاوزت الـ١٢٠ مليون جنيه، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة الانتهاء من المشروعات الكبرى طبقا للبرامج الزمنية المعتمدة.

وأضاف المهندس محمد عبدالمقصود، أن المحطة تخدم مشروعات الإسكان الاجتماعي بإجمالي ١٧٨٣ عمارة سكنية بمنطقتي الـ٨٠٠ فدان والمنطقة السادسة إبني بيتك، بالإضافة لموقع الأراضي المميزة شمال الواحة بمساحة ١٠٠٠ فدان، ومشروعي سكن مصر ودجلة بالمز.

وفي ضوء المتابعة الميدانية، تفقد المهندس أيمن صبحي راشد، نائب رئيس الجهاز لمشروعات المرافق، محطة رافع الصرف الصحي لمتابعة اللمسات النهائية لتجارب التشغيل تمهيداً لدخول المحطة الخدمة في القريب العاجل، مؤكداً خلال الجولة على سرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية وإجراء التجارب اللازمة قبل التشغيل ووضع الخطط المطلوبة للصيانة الدورية.
 

المتابعة الميدانية المجتمعات العمرانية وزير الإسكان الإسكان الاجتماعي مشروعات الاسكان

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