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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ننشر اسماء المشاركين.. انطلاق دورة المهارات الإعلامية للأئمة والواعظات في القاهرة الكبرى

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف، عن بدء دورة في مجال المهارات الإعلامية يوم الثلاثاء 27/ 7 /2021م ، ولمدة ثلاثة أيام ، لـ 50 إمامًا مرشحًا من مديريتي أوقاف القاهرة والقليوبية ، بمقر كلية الآداب جامعة عين شمس.

 

وذكرت وزارة الأوقاف، أن هذه الدورة تأتي في إطار الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد والتدريب المستمر للأئمة والواعظات والإداريين بالوزارة والجهات التابعة لها في جميع المجالات ، وفي إطار التعاون المشترك بين  وزارة الأوقاف وجامعة عين شمس من خلال البروتوكول الموقع بينهما ، وإيمانًا بأهمية التدريب في الارتقاء بمستوى الأئمة:

 

أسماء الأئمة

1. إسلام محمد إبراهيم عبداللطيف  - القاهرة
2. عبدالله محمد عبدالبصير عبدالرحمن  - القاهرة
3. أحمد صلاح عبد العاطي مرسي  - القاهرة
4. صالح رويس أحمد رويس  - القاهرة
5. صفوت عبدالحليم شعبان رمضان   - القاهرة
6. عبدالعزيز سيد أحمد عبدالعزيز  - القاهرة
7. طارق فتحي محمد عبدالجليل   - القاهرة
8. أبو المجد خليفة أبو المجد سيد  - القاهرة
9. أحمد حسين عبد العاطي  - القاهرة
10. إبراهيم مسعد إبراهيم بلتاجي  - القاهرة
11. سعد عبداللطيف إبراهيم محمد  - القاهرة
12. عبدالعزيز حامد حامد قرله  - القاهرة
13. محمد دسوقي أبو سيد  - القاهرة
14. مبروك أحمد عبده عبدالرحمن  - القاهرة
15. وليد عبد العليم عبد العظيم   - القاهرة
16. السيد حماد مصطفى عبد الهادى  - القاهرة
17. صلاح عبد الفتاح محمد خليفة  - القاهرة
18. عبد الخالق صلاح عبد الحفيظ   - القاهرة
19. عبد العليم جمال محمد حسن  - القاهرة
20. أحمد محمد محمد نجيب  - القاهرة
21. علاء الدين حامد إسماعيل  - القاهرة
22. محمد نور الدين أحمد عبدالعال  - القاهرة
23. محمد إبراهيم عبدالفتاح غالى  - القاهرة
24. إسماعيل عابدين حسين محمد  - القاهرة
25. عمر عبدالعزيز محمد عبدالرحمن  - القاهرة
26. محمد علاء عبدالعليم عبدالمطلب  - القليوبية
27. أحمد عبداللطيف عبد الرازق زرق  - القليوبية
28. محمد صلاح محمد الفرارجي  - القليوبية
29. إسلام عبدالصبور جادو أحمد  - القليوبية
30. سعيد إبراهيم محمد محروس  - القليوبية
31. محمود حافظ مأمون حافظ  - القليوبية
32. محمد فاروق السيد عبدالغني الجمل  - القليوبية
33. عبدالرحمن أحمد سعد الشايب  - القليوبية
34. محمد عبد الستار أحمد محمود  - القليوبية
35. محمد محمد إبراهيم الغنام  - القليوبية
36. عماد حمدي محمود حمد  - القليوبية
37. نصر محمد مصطفى البحلاق  - القليوبية
38. عبد الله محمد محمد محمود التلباني  - القليوبية
39. أحمد السيد محمد مصطفى البحلاق  - القليوبية
40. طارق محمد فاروق محمد  - القليوبية
41. أحمد سعيد عبدالله عبدربه  - القليوبية
42. أسامة عبد النعيم أحمد سليمان  - القليوبية
43. محمد عبد العظيم امين علي  - القليوبية
44. أحمد عبد الغفار حافظ أبو سالمة  - القليوبية
45. طه محمد على منصور  - القليوبية
46. كريم أحمد عبد العليم سعد  - القليوبية
47. محمد أبو الفتوح حسين السيد  - القليوبية
48. هشام عبد الله صلاح محمد السنديوني    - القليوبية
49. عمر محمد أحمد عبد العزيز  - القليوبية
50. أبو النصر حسن عبد الخالق خفاجي  - القليوبية

وزارة الأوقاف دورة المهارات الاعلامية الواعظات الأئمة

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