أحمد يوسف يعرض جهود مصر لمساندة السياحة في مؤتمر بنيروبي

شارك المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذى لهيئة تنشيط السياحة في مؤتمر تعافي السياحة الذي عقد في نيروبي كينيا بحضور عدد كبير من وزراء وقيادات وزارات السياحة المختلفة بالقارة الإفريقية.

واستعرض أحمد يوسف خلال كلمته كمتحدث رسمي في جلسة حوارية حول بناء قواعد التعافي وهي الإستدامة، الإبتكار والتعاون، تجربة مصر في الحد من آثار وباء كورونا المستجد، وجهود الدولة المصرية ووزارة السياحة والآثار في مساندة قطاع السياحة.

وتحدث الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة، عن حوافز التحفيز المختلفة، والنتائج الإيجابية لتلك الإجراءات على تعافي السياحة في مصر.

وعلى هامش المؤتمر عقد أحمد يوسف عدد من اللقاءات الثنائية لمناقشة سبل تنمية السياحية البينية بين الدول الإفريقية المختلفة ومصر، ومنها لقاء مع وزراء السياحة بدول كينيا، ساحل العاج، أوغندا، غانا، زامبيا، بوتسوانا وغيرها.

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