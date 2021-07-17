اليوم.. المنتخب الأولمبي يخوض أول مران باليابان استعدادا لدورة طوكيو

يبدأ اليوم السبت المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب أولى استعداداته باليابان لدورة طوكيو الأولمبية حيث يخوض المنتخب اليوم مرانه الأول بالاراضى اليابانية



بعدما تعذر إقامة أى تدريبات أمس نظرا لوصول البعثة إلى طوكيو وقرار اللجنة المنظمة بالمبيت بها قبل التوجه اليوم إلى مدينة سابورو اليابانية التى تستضيف معسكر الفراعنة فمن المقرر ان يواجه المنتخب الأولمبى بقيادة نظيره إسبانيا يوم الخميس المقبل فى افتتاح مشوار الفراعنة فى أولمبياد طوكيو.



وكانت بعثة المنتخب قد وصلت صباح أمس إلى طوكيو بعد رحلة استغرقت 10 ساعات، على متن طائرة خاصة، استعدادا للمشاركة فى أولمبياد طوكيو 2021.



وينتظر المنتخب مباريات غاية القوة والصعوبة فى الدورة حيث يقع المنتخب ضمن المجموعة الثانية التى تضم معه كل من إسبانيا والأرجنتين وأستراليا وجاءت مباريات الفريق على النحو التالى ستكون الانطلاقة التى يوم 22 يوليو بمباراة إسبانيا ثم الأرجنتين يوم 25 ثم أستراليا يوم 28.

بعثة المنتخب الأولمبي في طوكيو

وتضم بعثة المنتخب الأولمبي، شوقي غريب مديرًا فنيًا والدكتور علاء عبد العزيز مدير المنتخب، ومعتمد جمال مدربًا عامًا ومحمد شوقي ووائل رياض مدربين مساعدين، والدكتور أيمن زين طبيب الفريق، وزغلول صيام منسقًا إعلاميًا ومحمد عشري إداري الفريق، فيما ضمت قائمة اللاعبين 18 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: محمد صبحي - محمود جاد.

الدفاع: أحمد أبو الفتوح - كريم فؤاد -أحمد حجازي - محمود الونش - محمد عبد السلام - أحمد رمضان "بيكهام" - أسامة جلال - كريم العراقي.

الوسط: عمار حمدي - إمام عاشور - ناصر ماهر - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - عبد الرحمن مجدي.

الهجوم: أحمد ياسر ريان- ناصر منسي.