اليوم.. المنتخب الأولمبي يخوض أول مران باليابان استعدادا لدورة طوكيو

يبدأ اليوم السبت المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب أولى استعداداته باليابان لدورة طوكيو الأولمبية حيث يخوض المنتخب اليوم مرانه الأول بالاراضى اليابانية
بعدما تعذر إقامة أى تدريبات أمس نظرا لوصول البعثة إلى طوكيو وقرار اللجنة المنظمة بالمبيت بها قبل التوجه اليوم إلى مدينة سابورو اليابانية التى تستضيف معسكر الفراعنة فمن المقرر ان يواجه المنتخب الأولمبى بقيادة نظيره إسبانيا يوم الخميس المقبل فى افتتاح مشوار الفراعنة فى أولمبياد طوكيو.
وكانت بعثة المنتخب قد وصلت صباح أمس إلى طوكيو بعد رحلة استغرقت 10 ساعات، على متن طائرة خاصة، استعدادا للمشاركة فى أولمبياد طوكيو 2021.
وينتظر المنتخب مباريات غاية القوة والصعوبة فى الدورة حيث يقع المنتخب ضمن المجموعة الثانية التى تضم معه كل من إسبانيا والأرجنتين وأستراليا وجاءت مباريات الفريق على النحو التالى ستكون الانطلاقة التى يوم 22 يوليو بمباراة إسبانيا ثم الأرجنتين يوم 25 ثم أستراليا يوم 28.
بعثة المنتخب الأولمبي في طوكيو
وتضم بعثة المنتخب الأولمبي، شوقي غريب مديرًا فنيًا والدكتور علاء عبد العزيز مدير المنتخب، ومعتمد جمال مدربًا عامًا ومحمد شوقي ووائل رياض مدربين مساعدين، والدكتور أيمن زين طبيب الفريق، وزغلول صيام منسقًا إعلاميًا ومحمد عشري إداري الفريق، فيما ضمت قائمة اللاعبين 18 لاعبًا هم:
حراسة المرمى: محمد صبحي - محمود جاد.
الدفاع: أحمد أبو الفتوح - كريم فؤاد -أحمد حجازي - محمود الونش - محمد عبد السلام - أحمد رمضان "بيكهام" - أسامة جلال - كريم العراقي.
الوسط: عمار حمدي - إمام عاشور - ناصر ماهر - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - عبد الرحمن مجدي.
الهجوم: أحمد ياسر ريان- ناصر منسي.