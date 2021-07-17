عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اليوم.. المنتخب الأولمبي يخوض أول مران باليابان استعدادا لدورة طوكيو

منتخب مصر الأولمبي
منتخب مصر الأولمبي

يبدأ اليوم السبت المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب أولى استعداداته باليابان لدورة طوكيو الأولمبية  حيث يخوض المنتخب اليوم مرانه الأول بالاراضى اليابانية 


بعدما تعذر إقامة أى تدريبات أمس نظرا لوصول البعثة إلى طوكيو وقرار اللجنة المنظمة بالمبيت بها قبل التوجه اليوم إلى مدينة سابورو اليابانية التى تستضيف معسكر الفراعنة فمن المقرر ان يواجه المنتخب الأولمبى بقيادة نظيره إسبانيا يوم الخميس المقبل فى افتتاح مشوار الفراعنة فى أولمبياد طوكيو.

وكانت بعثة المنتخب قد وصلت صباح أمس إلى طوكيو بعد رحلة استغرقت 10 ساعات، على متن طائرة خاصة، استعدادا للمشاركة فى أولمبياد طوكيو 2021.


وينتظر المنتخب مباريات غاية القوة والصعوبة فى الدورة حيث يقع المنتخب ضمن المجموعة الثانية التى تضم معه كل من إسبانيا والأرجنتين وأستراليا وجاءت مباريات الفريق على النحو التالى ستكون الانطلاقة التى يوم 22 يوليو بمباراة إسبانيا ثم الأرجنتين يوم 25 ثم أستراليا يوم 28.

 

بعثة المنتخب الأولمبي في طوكيو

 

وتضم بعثة المنتخب الأولمبي، شوقي غريب مديرًا فنيًا والدكتور علاء عبد العزيز مدير المنتخب، ومعتمد جمال مدربًا عامًا ومحمد شوقي ووائل رياض مدربين مساعدين، والدكتور أيمن زين طبيب الفريق، وزغلول صيام منسقًا إعلاميًا ومحمد عشري إداري الفريق، فيما ضمت قائمة اللاعبين 18 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: محمد صبحي - محمود جاد.

الدفاع: أحمد أبو الفتوح - كريم فؤاد -أحمد حجازي - محمود الونش - محمد عبد السلام - أحمد رمضان "بيكهام" - أسامة جلال - كريم العراقي.

الوسط: عمار حمدي - إمام عاشور - ناصر ماهر - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - عبد الرحمن مجدي.

الهجوم: أحمد ياسر ريان- ناصر منسي.

المنتخب الأولمبي دورة طوكيو طوكيو منتخب مصر الأولمبى مران المنتخب الأولمبي اولمبياد طوكيو

ترشيحاتنا

لقد نصرت شعبك فى مواقف كثيرة.. رئيس النواب يهنئ السيسي بعيد الأضحى

على هامش زيارته لـ جنيف.. رئيس البرلمان العربي في أكبر مختبر فيزيائي بالعالم

70 عامًا من الزواج.. كورونا تمنح زوجين إجازة زوجية لمدة عام

حكم طواف القدوم وشروطه وكيفيته

بعد إعلان الحكومة عنها.. أسعار شحن السيارات الكهربائية في مصر

تسبب السرطان.. هاني الناظر يحذر من عادة خاطئة في فصل الصيف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير شديد من وزارة البترول بشأن فاتورة الغاز المنزلي| تفاصيل

حقيقة تأجيل امتحان كيمياء الثانوية العامة المقرر عقده غداً

قناة مفتوحة ناقلة لـ مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي أفريقيا|وقرار من الكاف

تصل 10 آلاف جنيه.. القاهرة تفرض غرامات مالية ضد من يذبح في الشارع

فيديوجراف.. كمسري قطار منوف يفجر مفاجأة بعد فيديو ضرب مواطن

اشتباك بالأيدي بين لاعبي بيراميدز والمقاولون العرب

صفحات الغش تنشر إجابات كيمياء الثانوية العامة.. والتعليم تضبط المتسبب في تصوير الامتحان

مدرب كايزر تشيفز: الأهلي مهدد بالدمار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيضانات أوروبا..كارثة تاريخية تضرب القارة.. ورعب من انهيار السدود..صور لم ترها من قبل

شاهد امرأة في ذعر بعد العثور على 18 ثعبانا أسفل سريرها|صور

لسبب غير متوقع.. عروس تطلب الشرطة لعائلتها وعريسها في يوم الزفاف

يصيب الأطفال.. انتشار فيروس جديد شديد العدوى من أعراضه الإسهال والقئ

فيديو

فيديوجراف.. كمسري قطار منوف يفجر مفاجأة بعد فيديو ضرب مواطن

تلميح مباشر.. أحمد الفيشاوى يستفز محمد رمضان مرة أخرى

كملت الحتة الناقصة.. مشاهد من ارتباط خالد عليش وخطوبة كارولين عزمي

راجعين بالعاشرة.. أبرز تصريحات موسيماني والشناوي قبل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د. أحمد محمد عرفة يكتب: هل أنت مسلمة؟

إبراهيم عمران يكتب: العلماء والبحث العلمي.. أين أنتم؟

د.محمد عونى يكتب: الأهلى والنجمة العاشرة

مني داوود تكتب: طبطبة المشاعر

سارة مجدي تكتب: الخوف من الوجع !

نجلاء شمس تكتب: موسم الخيرات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

د.سالم الكتبي

أفغانستان ما بعد الانسحاب الأمريكي

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ