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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على موعد عودة بعثة الأهلي للقاهرة

فريق الأهلي
فريق الأهلي

تبدأ بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رحلة العودة للقاهرة من المغرب بعد انتهاء مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا، المقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة.


ومن المقرر أن تُغادر البعثة ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية إلى المطار، فور انتهاء مباراة نهائي أفريقيا مباشرة، حيث تبدأ رحلة العودة للقاهرة على متن طائرة خاصة.


ويخوض الأهلي مباراة صعبة في نهائي دوري أبطال أفريقيا، أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

 

 موعد مباراة الأهلي ضد كايزر تشيفز


وتنطلق المباراة الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، «الثامنة بتوقيت المغرب» على ملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء بالمغرب.


يذكر أن الأهلي خاض مرانه الختامي أمس الجمعة على ملعب «كهرماء» بمدينة الدار البيضاء؛ استعدادا لمباراة كايزر تشيفز، وبدأ المران بمحاضرة فنية عقدها بيتسو موسيماني، مع اللاعبين، تحدث خلالها عن العديد من النقاط المهمة لمباراة اليوم، كما أدى اللاعبون فقرات تدريبية متنوعة.

الأهلى كايزر تشيفز دوري ابطال افريقيا ملعب محمد الخامس المغرب

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