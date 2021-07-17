توحد وانطواء.. تعرف على مخاطر الألعاب الإلكترونية على الأطفال

قال أسامة مصطفي خبير المعلومات، إن هناك تقنية جديدة تعمل على منع الأطفال من ممارسة الألعاب الإلكترونية بعد وقت معين ليلا، متابعا: هناك خاصية تسمى "تحكم الآباء" تسمح بتحديد أوقات معينة لاستخدام الهاتف.

وأضاف "أسامة مصطفى" خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، الألعاب الإلكترونية تتسبب في حدوث العديد من المشاكل منها الصحية والنفسية، موضحا: الألعاب الإلكترونية يمكن أن تصيب الطفل بالانطواء والتوحد.

وأكمل: الألعاب الإلكترونية تعمل على تقليل وتشتيت الانتباه، مسترسلا: مع الوقت تصبح الألعاب الإلكترونية أدمان ولهذا يجب على الآباء الانتباه.



وفي سياق متصل أعلنت شركة تينسنت Tencent الصينية لإنتاج الألعاب الإلكترونية، بدء تفعيل تقنية التعرف على الوجه من أجل فرض حظر تجول على القاصرين الذين يقومون بممارسة ألعاب الواقع الافتراضي داخل الصين، والتي تتطلب أحيانا الخروج في الشارع وملاحقة الشخصيات الموجودة بداخلها مثل لعبة بوكيمون الشهيرة.

وبحسب موقع slashgear فإن شركة تينسنت تقوم من خلال تقنية التعرف على الوجه بفرض حظر تجول يجبر القاصرين على ممارسة ألعاب الواقع الافتراضي أثناء ساعات مخصصه فقط خلال النهار، وإيقافها بحلول الساعة العاشرة مساءً.



وكانت الحكومة الصينية قد أصدرت فى نوفمبر من عام 2019 قانوناً يجعل وقت ممارسة الألعاب الإلكترونية للقاصرين دون سن 18 عام، لمدة 90 دقيقة فقط، ما بين الـ 8 صباحاً والـ 10 مساءً، والإستثناء الوحيد يكون في الأعياد الوطنية، حيث تسمح لهم بممارسة الألعاب لمدة تصل إلى 3 ساعات يومياً.

وقد أعلنت شركة تينسنت الإسبوع الماضي أنها تستخدم برنامج التعرف على الوجه للتعرف على الأطفال الذين يمارسون الألعاب بعد العاشرة مساءً، حيث قام البعض بالتسجيل كـ شخص بالغ، أو من خلال إستخدام هاتف أحد الوالدين، وأضافت أن عدم التعرف على الوجه أو رفض المشاركة فيه سيؤدي إلى حظر اللاعب.

وقالت شركة تينسنت أن تقنية التعرف على الوجه الخاص بالشركة تعمل الآن فى ما يزيد عن 60 لعبة من ألعابها، أبرزها Peace Elite و Glory of the King، بينما ستحصل باقي الألعاب على التقنية الجديدة فى المستقبل القريب، وأضافت تينسنت أن أكثر من 5 ملاين حساب إلكتروني قد خضع بالفعل لتقنية التعرف على الوجه منذ الشهر الماضي.

وتعد تقنية التعرف على الوجه إحدى مطالب الحكومة التي قامت من قبل بحظر العديد من اللاعبين بما فيهم البالغين من ممارسة بعض الألعاب الإلكترونية التي تتضمن المقامرة والتعابير الجنسية والعنف، ويعد الجانب الإيجابي من الحظر هو إجبار القاصرين من إنفاق حوالى 57 دولار شهرياً فقط.



