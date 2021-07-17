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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد شريف يسعى لإهداء مولوده الجديد لقب دوري الأبطال

صدى البلد

 بعدما رُزق بمولوده الجديد الأربعاء، يسعى محمد شريف، مهاجم الأهلي لإهداء طفله لقبه الأول بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم خلال مسيرته مع الفريق الأحمر.

ونشر محمد شريف صورة عبر حسابه على تطبيق (إنستجرام) أعلن خلالها استقباله مولوده "شريف" في الوقت الذي يتواجد فيه حاليا مع بعثة الأهلي بمدينة الدار البيضاء المغربية استعدادا لملاقاة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بنهائي دوري الأبطال غدا السبت.

وبات شريف المعشوق الأول لدى جماهير الأهلي الآن، بعدما أثبت قدرته على قيادة هجوم (المارد الأحمر)، وتصدره قائمة هدافي الفريق بمختلف المسابقات هذا الموسم.

انضم شريف للأهلي في يناير عام 2018، قادما من فريق وادي دجلة ، الذي بدأ معه مسيرته الاحترافية، لكنه لم يخض سوى 12 مباراة بجميع البطولات أحرز خلالها 4 أهداف وقام بصناعة هدفين على مدار موسم ونصف الموسم.

وقررت إدارة الأهلي إعارة شريف لصفوف إنبي موسم 2019 / 2020، ليبرهن بقوة عن موهبته عقب تسجيله 14 هدفا وقيامه بخمس تمريرات حاسمة لزملائه في 31 مباراة، ليحتل المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري المصري آنذاك.

وبعد عودته للأهلي في الموسم الحالي، بزغت نجومية شريف /25 عاما/ بشدة مع الفريق، حيث أحرز 21 هدفا حتى الآن بالإضافة لقيامه بأربع تمريرات حاسمة في 39 مباراة.

ويتقاسم شريف قمة هدافي الدوري هذا الموسم مع أحمد ياسر ريان، لاعب الأهلي المعار لسيراميكا كليوباترا، برصيد 15 هدفا لكل منهما، كما يتصدر حاليا ترتيب هدافي الأهلي في دوري الأبطال برصيد 5 أهداف.

وأكد شريف جاهزيته لمواجهة كايزر تشيفز، بعدما سجل 6 أهداف في آخر 3 مباريات للأهلي بالدوري من بينها 3 أهداف (هاتريك)، خلال فوز الفريق 4 / 1 على مضيفه مصر المقاصة، يوم الأحد الماضي، في البروفة الأخيرة للفريق بالمسابقة المحلية قبل خوض اللقاء الأفريقي المنتظر.

ويستعد شريف لخوض النهائي الأول مع الأهلي في دوري الأبطال، بعدما غاب عن نهائي البطولة عام 2018 أمام الترجي التونسي لأسباب فنية، وكذلك عن نهائي القرن العام الماضي أمام الزمالك المصري بسبب إعارته لإنبي.

وترى جماهير الأهلي أن شريف يعتبر الامتداد الحقيقي أو الخليفة المنتظر لمهاجم الفريق المعتزل عماد متعب، في ظل التشابه الكبير في مهارات وطريقة لعب كلا اللاعبين.

وبينما توج متعب بخمسة ألقاب في دوري الأبطال، قبل أن ينهي مسيرته مع الساحرة المستديرة عام 2018، يتطلع شريف لحصد باكورة ألقابه مع الأهلي في أمجد الكؤوس الأفريقية، بعدما لعب دورا بارزا في التتويج بكأس السوبر الأفريقي في أيار/مايو الماضي، عقب تسجيله هدفا خلال فوز الفريق 2 / صفر على نهضة بركان المغربي بالعاصمة القطرية الدوحة.
 

محمد شريف بعثة الأهلي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي فريق وادي دجلة أحمد ياسر ريان

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