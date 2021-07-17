رفع درجة الإستعداد القصوى بصحة الغربية خلال أجازة عيد الأضحى المبارك

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، عن رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، والمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة.

وشدد وكيل وزارة الصحة بمحافظة بالغربيةعلي مدير عام إدارة الصيدلة بالمديرية، ومديري المستشفيات، والإدارات الصحية، بصرف المخزون الكافي من الأدوية والمستلزمات الطبية ، وتوفيرها بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الطبية الحرجة.

كما وجه وكيل الصحة بالغربية بزيادة القوي البشرية بالأقسام الطبية، مع توفير كميات مضاعفة من الأمصال، وفصائل الدم المختلفة ومشتقاته، لمواجهة أي طوارئ خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك اعادة الله علي مصرنا الغالية والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، مشيراً إلي منع الاجازات خلال هذه الفترة.

كما وجه وكيل الوزارة الطب العلاجي، والإدارة العامة للطب الوقائي، بالعمل على مدار الساعة واستمرار انعقاد غرفة الطوارئ بالمديرية خلال تلك الفترة، برئاسة وكيل الوزارة، وتجهيز فرق الإنتشار السريع للاستعانة بهم حين الحاجة إليهم، مع تشكيل فرق متابعة من الإدارات الفنية والتفتيش المالي والإداري، والمتابعة بالمديرية للمرور علي منافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الغربية .