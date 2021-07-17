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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليبيا تستعد لــ الأضحي بـ 21 ألف رأس أغنام و13 ألف عجل

صدى البلد

أعلنت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بليبيا  وصول 38.6 ألف رأس من الماشية لأضاحي العيد خلال الفترة من أول مايو إلى 15 يوليو الجاري، شملت 21 ألفًا و410 رؤوس من الأغنام، و13 ألفًا و498 رأسًا من العجول، و3 آلاف و810 من الإبل.

وبحسب وسائل اعلام أوضحت الوزارة،  أن هذا الأضاحي وصلت لغرض الذبح عبر منافذ الحجر البيطرى في كل من طرابلس وبنغازى ومصراتة والخمس؛ فقد وصل إلى بنغازي 8 آلاف رأس من الأغنام، و510 رؤوس من العجول وذلك من إسبانيا.

فيما وصل إلى ميناء مصراتة 1896 رأسًا من العجول من أيرلندا، و2951 رأسًا من المجر، و2953 من إسبانيا، إضافة إلى 6 آلاف رأس أغنام من إسبانيا أيضا.

وفي ميناء الخمس، وصل 978 رأس أغنام من إسبانيا، و1394 عجلًا، وألف رأس أغنام من رومانيا، و800 عجل من الدولة ذاتها، أما من جيبوتي فوصل 3810 رؤوس إبل. أما في ميناء طرابلس فقد وصل 5432 رأس أغنام من إسبانيا، و2994 رأس عجول. 

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وفى سياق متصل، وصلت مئات من أضاحي العيد إلى كل من بنغازي وشحات والبيضاء لتوزيعها على الأسر محدودة الدخل خلال الساعات الأخيرة الماضية، حسبما أكدت حكومة الوحدة الوطنية.

وقالت منصة «حكومتنا»، مساء الجمعة، إن الأضاحي (خراف) تأتي ضمن مبادرة رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة لتوزيعها على المحتاجين ومحدودي الدخل، فقد استلم مجلس بنغازي البلدي 580 أضحية، كما استلمت بلدية شحات 208 أضحيات.

ويوم الخميس الماضي، استلم المجلس البلدي البيضاء 486 رأس «من ضمن ثلاثين ألف رأس أعلنت الحكومة سابقا عن اعتزام توزيعها على جميع البلديات».

ويوافق عيد الأضحى الثلاثاء المقبل؛ فيما قررت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة أن تكون إجازة العيد بداية من يوم الإثنين (وقفة عرفات) إلى الخميس المقبل.

ليبيا وزارة الزراعة والثروة الحيوانية الماشية الاغنام العجول الاضاحى الحجر البيطري

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