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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

القرية الأولمبية تسجل أول إصابة بكورونا قبل أيام من انطلاق أولمبياد طوكيو

أولمبياد طوكيو
أولمبياد طوكيو

سجلت القرية الأولمبية بالعاصمة اليابانية طوكيو أول حالة إصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد، قبل أيام من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، حسب ما أعلنته اللجنة المنظمة للأولمبياد اليوم السبت.

 

ولم يكشف توشيرو موتو المدير الإداري للجنة المنظمة عن أي معلومات بشأن هوية المصاب بالعدوى أو جنسيته، ولم يكشف ما إذا كان المصاب ممن تناولوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا أم لا.

 

لكنه قال إنه جرى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع انتشار العدوى ولتأمين كل المتواجدين في القرية الأولمبية التي يقيم فيها الرياضيون خلال منافسات الدورة.

 

وكشفت الفحوص حتى الآن عن إصابة خمسة رياضيين ممن وصلوا إلى اليابان للمشاركة في الأولمبياد.

 

وجرى عزل المصابين ورفاقهم في القرية الأولمبية مع إلزامهم باتباع معايير نظافة صارمة.

 

وتتواصل جهود اللجنة المنظمة للأولمبياد واللجنة الأولمبية الدولية لطمأنة الجماهير والمشاركين في أولمبياد طوكيو بأن الدورة ستكون آمنة بالنسبة للجميع.

القرية الأولمبية طوكيو فيروس كورونا اولمبياد طوكيو كورونا

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