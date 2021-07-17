عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه لكشف ملابسات إسقاط الطائرة الماليزية عام 2014

إسقاط طائرة ركاب
إسقاط طائرة ركاب ماليزية في أوكرانيا

جدد الاتحاد الأوروبي دعمه الكامل لجميع الجهود المبذولة لإثبات الحقيقة وكشف ملابسات إسقاط طائرة الركاب الماليزية "إم اتش 17" فوق أوكرانيا عام 2014، مما أدى إلى مصرع 298 شخصاً من 17 جنسية حول العالم.

وأوضح الاتحاد - في بيان بمناسبة الذكرى السنوية الـ7 لإسقاط الطائرة - أنه لايزال يطالب بتحقيق العدالة لأقارب ضحايا الطائرة ومحاسبة المسؤولين، وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2166.
 

شاهد| رحلة مرعبة.. ربط راكبة بالكرسي بعد محاولتها فتح باب الطائرة

اختفاء طائرة روسية من أنظمة الرادار في سيبيريا


وأشار إلى بياناته السابقة في هذا الشأن وإلى جميع الخطوات التي تم اتخاذها، داعيا روسيا لأن تقبل مسئوليتها وتتعاون بشكل كامل مع الجهود الرامية إلى كشف لغز المساءلة بما في ذلك من خلال المفاوضات الثلاثية بين أستراليا وهولندا والاتحاد الروسي، فيما يتعلق بإسقاط الرحلة "إم اتش 17".

وخلص فريق التحقيق، الذي تقوده هولندا، إلى أن وراء إسقاط الطائرة صاروخا يعود إلى كتيبة روسية، بينما نفت روسيا أي ضلوع لها في إسقاط الطائرة وتحطمها.

الاتحاد الأوروبي طائرة أوكرانيا ماليزيا اخبار العالم

موضوعات متعلقة

متى تخرج زكاة الفطر وآخر وقت لها؟ قولان للعلماء

لمن تعطى زكاة الفطر؟ 8 مصارف شرعية مستحقة لها

هل يجوز إخراج زكاة الفطر لشخص واحد ؟ الإفتاء تجيب

علي جمعة : منهج رسول الله في الذكر السعة

دعاء ليلة النصف من رمضان .. أدعية مستجابة رددها الآن

إصابة شاب بطلق نارى فى مشاجرة بقنا

الحكومة اليابانية تفرض حالة الطوارئ الثالثة لمكافحة كورونا في 4 محافظات

دعاء للميت يوم الجمعة مكتوب بالرحمة والمغفرة ويجعل قبره من رياض الجنة

ترشيحاتنا

لتجنب الإصابة بها .. اكتشف أسباب البواسير

قبل العيد.. الذهب يتراجع جنيهان في نهاية تعاملات اليوم

فييرا يكشف لـ صدي البلد فرص الاهلي للفوز بـ دورى أبطال إفريقيا

رسميًا.. الكشف عن ميتسوبيشي إكليبس كروس 2022 الهجينة

جوجل تطرح إصدار Android 12 beta 3 رسميا.. إليك أبرز مميزات أندرويد 12

قبل انطلاق المباراة .. قناة مفتوحة ناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قناة مفتوحة ناقلة لـ مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي أفريقيا|وقرار من الكاف

حقيقة تأجيل امتحان كيمياء الثانوية العامة المقرر عقده غداً

يطالبها بتعويض ٥ ملايين جنيه.. تأجيل محاكمة رانيا يوسف بتهمة سب وقذف نزار الفارس إداريا

اشتباك بالأيدي بين لاعبي بيراميدز والمقاولون العرب

فيديوجراف.. كمسري قطار منوف يفجر مفاجأة بعد فيديو ضرب مواطن

انخفاض منسوب النيل.. كارثة في السودان بسبب سد النهضة

مدرس يشيد بـ امتحان الكيمياء للثانوية العامة: جميل ويتحل في دقايق

قرار عاجل بخصوص دعوى محمد رمضان ضد عمرو أديب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيضانات أوروبا..كارثة تاريخية تضرب القارة.. ورعب من انهيار السدود..صور لم ترها من قبل

شاهد امرأة في ذعر بعد العثور على 18 ثعبانا أسفل سريرها|صور

لسبب غير متوقع.. عروس تطلب الشرطة لعائلتها وعريسها في يوم الزفاف

يصيب الأطفال.. انتشار فيروس جديد شديد العدوى من أعراضه الإسهال والقئ

فيديو

فيديوجراف.. الفيضانات.. خطر جديد يهدد أوروبا والضحايا بالمئات

حلا شيحة بين الفن والحجاب .. اعتزال ثم عودة وأخيرًا تحريم

فيديوجراف.. كمسري قطار منوف يفجر مفاجأة بعد فيديو ضرب مواطن

تلميح مباشر.. أحمد الفيشاوى يستفز محمد رمضان مرة أخرى

المزيد

ساحة رأي

نهي أباظة تكتب: ملاكي.. ومأستكه في بواكي

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. بدون مقدمات

د. أحمد محمد عرفة يكتب: هل أنت مسلمة؟

إبراهيم عمران يكتب: العلماء والبحث العلمي.. أين أنتم؟

د.محمد عونى يكتب: الأهلى والنجمة العاشرة

مني داوود تكتب: طبطبة المشاعر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

يوم عرفة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

د.سالم الكتبي

أفغانستان ما بعد الانسحاب الأمريكي

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ