الصحة العراقية: نواجه ارتفاعا غير مسبوق في الإصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم، أن حالات الإصابة الشديدة بفيروس كورونا المستجد أكثر مما كانت عليه في السابق، مشيرة إلى أن البلاد تواجه ارتفاعا غير مسبوق في الإصابات.



وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - "إننا نواجه ارتفاعاً غير مسبوق في إصابات كورونا، وحالات الإصابة الشديدة بكورونا هي الأكثر مما كانت عليه في السابق.

وأضاف : العراق مثل بقية الدول الأخرى يواجه منعطفاً وبائياً خطيراً، ونحتاج إلى وقفة جادة لمواجهة التحديات الكبيرة من خلال تكثيف التوعية".





وتابع أن "وزارة الصحة وخلال اجتماع للجنة الأمر الديواني 217 المكلفة بمتابعة الإجراءات الوقائية والعلاجية لمواجهة جائحة كورونا رفعت توصيات إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة بشأن المرحلة المقبلة لمواجهة كورونا".

كما دعا إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، وكذلك أخذ اللقاحات.