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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الثانوية العامة ٢٠٢١.. تباين آراء الطلاب بالدقهلية حول مادة الكيمياء

طلتب الثانوية ارشيفيه
طلتب الثانوية ارشيفيه

تباينت  آراء طلاب وطالبات الثانوية العامة بلجان الدقهلية في ماده امتحان الكيمياء حيث أكد البعض أن الامتحان كان في متناول الطالب والإجابة على الخمسين سؤال بشكل جيد عدا أجزاء بسيطة كانت تحتاج لتفكير ولكنهم تمكنوا من  الإجابة عنها، فيما قال البعض الآخر إن الامتحان كان صعب، ويحتاج لوقت أطول حيث إن مادة الكيمياء تحتاج لتركيز وتفكير خاصة أنه معروف أن الكيمياء سنوات طويلة وهي مادة نادرا ما تأتى امتحاناتها سهلة.

وأكد على عبد الرءوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن جميع المدارس بمحافظة الدقهلية استعدت لاستقبال الطلاب والطالبات لأداء امتحانات الدور الأول  للثانويه العامه للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠ وسط إجراءات احترازية من التعقيم والتطهير واستخدام كافة الوسائل اللازمة لتطهير وتعقيم المدارس بناءا على توجيهات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.
 

وأضاف وكيل الوزارة، أنه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة أعمال الأمتحانات على مدى ٢٤ساعة وتشكيل غرفة عمليات بكل ديوان إدارة تعليمية  لحل المشكلات فور حدوثها وموافاة المديرية بأية واقعة فورًا واتخاذ كافة الاستعدادات الأمنية من تفعيل خطط تأمين المنشأت التعليمية  على مستوى المحافظة والتأكد من سلامة وصلاحية وسائل الدفاع المدني والتأكد من جهازيتها للاستخدام وقت الحاجة.  
وأشار إلى أنه جرى التنسيق مع مديرية امن الدقهلية ومراكز الشرطة  على مستوى المحافظة لتكثيف عمل الدوريات الشرطية الراكبة حول المنشآت التعليمية طوال فترة الأمتحانات بالإضافة لقوات الامن الخاصة باللجان لتوفير جو آمن للطلاب والحفاظ على المنشآت التعليمية والعاملين بها.
 

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وأوضح انه تم اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية وتعقيم وتطهير المدارس كما تم التنسيق مع مديرية الصحة والمسئولين بالإدارات الصحية على توفير زائرة صحية بكل مدرسة أو  طبيب كما جرى توزيع تعليمات وملصقات مديرية الصحة على اللجان الامتحانية وتوفير أجهزة تعقيم وأجهزة  لقياس درجه حرارة الطلاب  قبل الدخول إلى اللجان .

 

يذكر أن امتحانات الفصل العام الدراسي قد بدأت السبت الماضى الموافق ٢٠٢١/٧/١٠ ويبلغ إجمالي عدد الطلاب  ٤٧٦٧٠ مقسمين إلى ٢٤٤٤٢ طالب وطالبه شعبه علمى علوم و٧٨٦٣ طالب وطالبه شعبه علمى رياضة و١٤٩٨٠  طالب وطالبة  ادبى،  بالإضافة إلى ٣٨٤دبلومه أمريكية.وان عدد اللجان ١٦٤ لجنة سير امتحانية  منها ١٦٠ لجنة امتحانية  للطلبة المنتظمين والمنازل بالإضافة للجنه المكفوفين والأورام والسجن والمتفوقين.

الثانوية العامة الدقهلية امتحان الكيمياء وزارة التربية والتعليم محافظة الدقهلية

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