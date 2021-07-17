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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تباين آراء طلاب أسيوط حول امتحان الكيمياء واستبعاد ١٢ ملاحظا بلجنة ناصر الثانوية بعد شكاوى أولياء الأمور

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

تباينت آراء  طلاب الثانوية العامة القسم العلمي حول امتحان  مادة الكيمياء بين الصعب والسهل خاصة سؤال الكيمياء العضوية والتحليلية مؤكدين انه كان في متناول الطالب المتوسط. 

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وقال الطلاب أحمد وحيد وأحمد نعمان ومحمود عبدالفتاح  ان الامتحان في مجمله في متناول الطالب المتوسط باستثناء وجود بعض الاسئلة الصعبة مثل سؤال  الكيمياء العضوية وسؤال الكيمياء التحليلية طويل ويحتاج الي وقت مؤكدين أن الامتحان أسئلته طويلة ولم نتمكن من المراجعة والامتحان من الكتاب المدرسي. 

 

ومن جانبه قال محمد عبدالمحسن وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط بأن غرفة عمليات المديرية تلقت اخطارا من رؤساء اللجان بتحرير  عدد من محاضر الغش لبعض الطلاب بالإضافة إلى نقل عدد من الطلاب إلى المستشفى بعض تعرضهم لحالة من الإعياء.

فيما اشتكى  عدد من  أولياء أمور لجنة  مدرسة ناصر الثانوية العسكرية بأسيوط  يفيد  باستخراج خطابات ندب لملاحظين غير مكلفين بأداء أعمال الامتحانات وانتدابهم  داخل المدرسة وتداولت عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك تلك الشكاوى.

وأحال محمد عبدالمحسن وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط الشكوى إلى الشئون  القانونية وتم إلغاء قرار ندب ١٢ ملاحظا لحين انتهاء التحقيق ومجازاة المتسبب.

الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة التربية والتعليم بأسيوط القسم العلمي أسيوط لجان الامتحانات

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