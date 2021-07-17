سهولة امتحان الكيمياء.. شاهد فرحة كبيرة بين طلاب العلمي

رصدت عدسة صدي البلد ، اليوم آراء طلاب الثانوية العامة في امتحان الكيمياء .

وقالت الطالبة "نهي سامي" ، إن الامتحان كان سهل جدا لكن الوقت كلن غير كافي.

وأكدت "ساره كمال" أن الامتحان كان سهل جدا، وبه بعض التركات لكنها بسيطة.

و لفتت "عليا حامد" ان الامتحان كان في منتهي السهوله و تفاجئنا ب بسهولة الامتحان.

و أضافت " سما عادل" أن الامتحان كان في مستوي الطالب العادي و كان سهل جدا.

و اشار "علي عادل" إلى أن الامتحان كان سهل جدا و لكنه يحتاج لمزيد من الوقت.

و اختتمت "ياسمين اشرف" أن الامتحان كان في منتهي السهوله و تفاجأنا بهذه السهوله.

يؤدي اليوم السبت الموافق 17 يوليو 2021 ، طلاب الثانوية العامة 2021 (الشعبة العلمية) امتحان الكيمياء .

ويبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة 2021 ، الذين يخوضون امتحان الكيمياء اليوم السبت 393 ألف و883 طالب/طالبة في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 الموجودة على مستوى الجمهورية.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)