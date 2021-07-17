عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

سهولة امتحان الكيمياء.. شاهد فرحة كبيرة بين طلاب العلمي

صدى البلد

رصدت عدسة صدي البلد ، اليوم آراء طلاب الثانوية العامة في امتحان الكيمياء .

 

وقالت الطالبة "نهي سامي" ، إن الامتحان كان سهل جدا لكن الوقت كلن غير كافي.

 

وأكدت "ساره كمال" أن الامتحان كان سهل جدا، وبه بعض التركات لكنها بسيطة. 

 

و لفتت "عليا حامد" ان الامتحان كان في منتهي السهوله و تفاجئنا ب بسهولة الامتحان.

 

و أضافت " سما عادل" أن الامتحان كان في مستوي الطالب العادي و كان سهل جدا.

 

و اشار "علي عادل" إلى أن الامتحان كان سهل جدا و لكنه يحتاج لمزيد من الوقت.

 

و اختتمت "ياسمين اشرف" أن الامتحان كان في منتهي السهوله و تفاجأنا بهذه السهوله.

 

يؤدي اليوم السبت الموافق 17 يوليو 2021  ، طلاب الثانوية العامة 2021 (الشعبة العلمية) امتحان الكيمياء .

 

ويبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة 2021 ، الذين يخوضون امتحان الكيمياء اليوم السبت 393 ألف و883 طالب/طالبة في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 الموجودة على مستوى الجمهورية.

 

(1)
(1)
(2)
(2)
(3)
(3)
(4)
(4)
(5)
(5)
(6)
(6)
(7)
(7)
(8)
(8)
(9)
(9)
(10)
(10)

ترشيحاتنا

الحج قديما.. رحلة المتاعب من أجل أداء المناسك

مستشار وزير الري الأسبق: مصر ستتعامل بهذه الطريقة في قضية سد النهضة

500 ألف جنيه.. لوحات مرورية مميزة بمزاد جديد بمصر.. تفاصيل

مطار بورسعيد يستقبل أول رحلة طيران داخلية.. فيديو وصور

خاص .. ميتشو : لا أتمنى فوز الأهلي بأبطال أفريقيا كوني مشجع زملكاوي

فيديوجراف.. الفيضانات.. خطر جديد يهدد أوروبا والضحايا بالمئات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير شديد من وزارة البترول بشأن فاتورة الغاز المنزلي| تفاصيل

حقيقة تأجيل امتحان كيمياء الثانوية العامة المقرر عقده غداً

قناة مفتوحة ناقلة لـ مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي أفريقيا|وقرار من الكاف

فيديوجراف.. كمسري قطار منوف يفجر مفاجأة بعد فيديو ضرب مواطن

مدرس يشيد بـ امتحان الكيمياء للثانوية العامة: جميل ويتحل في دقايق

اشتباك بالأيدي بين لاعبي بيراميدز والمقاولون العرب

قرار عاجل بخصوص دعوى محمد رمضان ضد عمرو أديب

صفحات الغش تنشر إجابات كيمياء الثانوية العامة.. والتعليم تضبط المتسبب في تصوير الامتحان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيضانات أوروبا..كارثة تاريخية تضرب القارة.. ورعب من انهيار السدود..صور لم ترها من قبل

شاهد امرأة في ذعر بعد العثور على 18 ثعبانا أسفل سريرها|صور

لسبب غير متوقع.. عروس تطلب الشرطة لعائلتها وعريسها في يوم الزفاف

يصيب الأطفال.. انتشار فيروس جديد شديد العدوى من أعراضه الإسهال والقئ

فيديو

حلا شيحة بين الفن والحجاب .. اعتزال ثم عودة وأخيرًا تحريم

فيديوجراف.. كمسري قطار منوف يفجر مفاجأة بعد فيديو ضرب مواطن

تلميح مباشر.. أحمد الفيشاوى يستفز محمد رمضان مرة أخرى

كملت الحتة الناقصة.. مشاهد من ارتباط خالد عليش وخطوبة كارولين عزمي

المزيد

ساحة رأي

نهي أباظة تكتب: ملاكي.. ومأستكه ف بواكي

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. بدون مقدمات

د. أحمد محمد عرفة يكتب: هل أنت مسلمة؟

إبراهيم عمران يكتب: العلماء والبحث العلمي.. أين أنتم؟

د.محمد عونى يكتب: الأهلى والنجمة العاشرة

مني داوود تكتب: طبطبة المشاعر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

د.سالم الكتبي

أفغانستان ما بعد الانسحاب الأمريكي

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

اﻟﻤﺰﻳﺪ