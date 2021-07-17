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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أمين صندوق الاتحاد العربي : مصر ستشهد أكبر تجمع لبطولات الإسكواش

صدى البلد

أكد إيهاب حافظ عضو مجلس اداره الاتحاد المصري وامين صندوق الاتحاد العربي لاسكواش أن مصر ستشهد اكبر تجمع للبطولات الاسكواش في البطولة الدولية القادمة التي تستضيفها مصر والتي تقام علي ملاعب بالم هيلز ونادي النادي باكتوبر بمشاركه ٥١٠ لاعب ولاعبه يمثلون ١٢ دولة في الفتره من ٣٠ يوليو وحتي ٥ أغسطس.

وأشار أن منتخب السعوديه قد وصل للقاهره ودخل معسكر مغلق منذ عده ايام كما سيصل خلال الربع وعشرين ساعه لاعبي منتخب الكويت وسيصل باقي لاعبي الدول تباعا .

البطولة  الدولية العربية المصرية للاسكواش تشهد مشاركه ١٢ دوله من بينها مصر وباقي الدول هي امريكا ، السعوديه ، الكويت ، قطر ،  البحرين ،اليابان  ، الهند ،  كندا ، اليونان ، أوكرانيا ، روسيا.

نظام البطولة 

منافسات البطولة سوف تكون بنظام المجموعات بوازع اربع أو خمس لاعبين ولاعبات في كل مجموعة وسيتم تصعيد اول الفائزين من كل مجموعة الي الدور الثاني والذي ستقام بنظام المغلوب.


واستحدث الاتحاد العربي والمصري نظاما جديدا يضمن منافسه جميع المشاركين في البطوله سواء من اجل الحصول علي المراكز الاولي او لتحسين التصنيف ، وسيتم توزيع جوائز البطوله علي اصحاب المراكز من الاول حتي الثامن.

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