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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة|نصائح لتجنب الإصابة بعدوى كورونا في الأضحى.. الناظر يحذر من عادة خاطئة بالصيف

صدى البلد

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، سنعرض لكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

 

نصائح لتجنب الإصابة بعدوى كورونا في عيد الأضحى
تسعى الدولة لوقف تفشي فيروس كورونا، ومع اقتراب عيد الأضحى فمن المتوقع ان تزيد الزيارات، وهو الامر الذي يمكن ان يساهم في انتشار فيروس كورونا مرة أخرى، والرجوع خطوات للوراء.

 

نصائح لشراء لحوم العيد.. وأفضل القطع المناسبة للشواء
مع اقتراب عيد الأضحى يبحث الكثيرين عن نصائح لشراء لحوم العيد، وأفضل القطع التي تتناسب مع الشواء، وايضا اختيار اللحم الطازج، وفي تقرير اتاي سنقوم بذكر بعض نصائح لشراء لحم العيد.

 

تسبب السرطان.. هاني الناظر يحذر من عادة خاطئة في فصل الصيف
عادة خاطئة يفعلها الكثير من الأشخاص خلال فصل الصيف و هي تناول المياه من الزجاجات البلاستيك المعرضه لأشعة الشمس مباشرة، ولا يعلم الكثير مدى خطورة هذه عادة خاطئة  و التي تؤدي إلي الكثير من المشاكل الصحية.

 

تناولها باعتدال.. أضرار اللحوم لمريض النقرس
أضرار اللحوم بالنسبة لمريض النقرس عديدة، لأن اللحوم من البروتينات الحيوانية عالية البيورينات، وهو ما يؤدي إلى تراكم البيورينات والذي يترتب عليه ارتفاع مستويات حمض البوليك ، والذي قد يؤدي بدوره إلى النقرس .
 

 

للصائمين يوم الوقفة.. وجبة إفطار مثالية للجسم
تحتفل الأمة الإسلامية يوم الإثنين القادم بـ  يوم وقفة عرفات و يحرص الكثير من الأشخاص على صيام يوم الوقفة، فيعتبر  صيام يوم عرفة سنة مؤكدة وأنه يكفر ذنوب سنتين مما يدفع الكثيرون إلي صيام هذا اليوم.

 

 

 

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