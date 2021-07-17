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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النقض تتلقى دعوة للمشاركة في مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة بالعراق

محكمة النقض- ارشيفية
محكمة النقض- ارشيفية

تلقت محكمة النقض، دعوة لمشاركة خبراء ومتخصصين من قضاة محكمة النقض بورقة عمل في أعمال مؤتمر علمي حول “استرداد الأموال المنهوبة” بالعاصمة العراقية بغداد خلال الفترة من 15 – 16 سبتمبر 2021 .

 

وقرر المستشار عمر شوضه رئيس محكمة النقض – رئيس مجلس القضاء الأعلى التعميم على قضاة المحكمة لإبداء الرغبة في المشاركة بورقة عمل في المؤتمر سالف الذكر في أحد المحاور الأربعة وهي:

 

1- المحور الأول: الإطار التشريعي لاسترداد الأموال المنهوبة بالفساد.

٢- المحور الثاني: التعاون العربي وجهود جامعة الدول العربية في مكافحة الفساد واسترداد الأموال.

٣- المحور الثالث: حول التعاون الدولي في مجال استرداد أموال الفساد.

4- المحور الرابع: تجارب وممارسات الدول في استرداد الأموال المنهوبة بالفساد.

 

ولمن يرغب في المشاركة بالمؤتمر من السادة القضاة بورقة عمل ارسال بياناته إلى إدارة العلاقات الدولية عن طريق عنوان البريد الالكتروني الخاص بالإدارة وهو [email protected] أو عن طريق الهاتف الخاص بها رقم (0225741238) أو التقدم بالبيانات إلى إدارة العلاقات الدولية بمحكمة النقض شخصياً خلال سبعة أيام عمل من تاريخه.

 

على أن تقدم أوراق العمل بحد أقصى يوم 10 أغسطس ۲۰۲۱ وذلك لعرضها على لجنة من الخبراء لتقييمها وإبلاغ المشارك بقبول ورقة العمل من عدمه

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