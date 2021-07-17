70 % إشغالًا فندقياً حداً أقصى.. المنشآت الفندقية: نسب الامتلاء تختلف من فندق لآخر .. ولجان تفتيش لمتابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية

المنشآت الفندقية: إشغالات 80% من أساس الـ 70% بمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء في العيد

بيتر ناثان: ملتزمون بالإجراءات الوقائية ومن يخالفها يتعرض للمساءلة



تستعد الفنادق خلال الساعات القليلة القادمة ، لاستقبال كثيف للسياحة الداخلية ، لقضاء عطلة عيد الاضحي المبارك ، وذلك بإعلان حالة الاستعداد القصوي لتقديم الخدمات وفقا لأعلي معايير وضوابط .

فيما شددت الحكومة أن تكون أقصي نسب للإشغال السياحي 70% ، بالإضافة الى الالتزام بـ بروتوكول وضوابط وزارة السياحة و الآثار و التي وضعتها بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية ، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا ، وفى اطار ذلك يرصد "صدى البلد" ، استعدادات الفنادق المصرية .

قال بيتر ناثان عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية السابق، إن الفنادق ملتزمة بشكل مشدد بـ بروتوكول والاشتراطات الصحية المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا، التي أقرتها وزارة السياحة بالتنسيق مع وزارة الصحة المصرية ، وتتم متابعتها بصفة دورية من قبل لجان التفتيش ، ومن يخالف تطبيقها يتعرض للإجراءات القانونية .

أكد بيتر في تصريح لـ"صدى البلد" ، أن جميع الفنادق ملتزمة بأقصى نسب اشغالات المقررة من قبل مجلس الوزراء والمقدرة بـ 70% فقط كحد أقصي ، ويتم مراجعتها من قبل لجان المتابعة والتفتيش ، بالإضافة الى مراقبة سلامة وصحة الغذاء وجودة المنتجات ، مؤكدا ان الصورة المجملة العامة في حالتها الممتازة .

أشار عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية السابق ، الي أن نسب الاشغال خلال فترة إجازات عيد الاضحي ، ستشهد الوصول الى أعلى نسب ، خاصة أنها فترة إجازة المصريين ، وما يدفع بالأرقام هي السياحة الداخلية في التوقيت الراهن ، ولكن تختلف من منطقة سياحية عن أخري ، حيث ستكون نسب الامتلاء مختلفة من فندق الي اخر ولن تتخطى النسب المقررة من قبل وزارة السياحة وهي الـ 70% .

تابع أن ارقام ونسب الاشغال ستعود للانخفاض مرة أخري بعد ، انتهاء إجازة عيد الاضحي وهو الأمر المنطقي ، نتيجة لانتهاء الاجازة ، مشيرا الي أن الفنادق جاهزة لاستقبال كافة السياحة سواء الداخلية أو الخارجية ، مع الالتزام بالمعايير الصحية .

ونصح بيتر لحجوزات آمنة للفنادق ، وهو التعامل مباشرة مع الفندق ، أو أحد مكاتبه المتواجدة بالقاهرة ، أو عبر صفحات الفنادق أون لاين ، و الحجز عبر "كريدات كارد" ، لضمان الحجز .

قال هشام الشاعر عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، ان جميع الفنادق المصرية ملتزمة بالإجراءات الوقائية و الاحترازية حرصا وحفاظا على السياحة الداخلية والخارجية بالإضافة إلى العاملين بالقطاع .

حذر الشاعر فى تصريح لـ"صدى البلد ، من حجز المصريين عبر كيانات غير معلومة أو شركات غير مرخصة عبر الإنترنت، وعليهم التوجه الي الحجز عبر شركات السياحة أو مواقع الحجز الالكتروني العالمية أو الموثقة التابعة لشركات السياحة .

أشار عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية ، الي ان نسب الإشغال السياحي المقررة هي ٧٠% فقط ولا يمكن تجاوزها ، مشيرا إلى ان نسب الأشغال المتوقعة خلال فترة عيد الأضحى، ستقارب ٨٠% من أساس ٧٠% المقررة وذلك بمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وشدد الشاعر على ضرورة التأكد من الحجوزات السياحية للمصريين من خلال الشركات السياحية والمخول لها قانونيا بتنظيم الرحلات الداخلة والخارجية.