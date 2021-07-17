مركز الأزمات البلجيكي: 24 وفاة بسبب الفيضانات.. ونتوقع زيادة الوفيات

أعلن مركز الأزمات الوطني البلجيكي اليوم /السبت/ تسجيل 24 حالة وفاة ناجمة عن سوء الأحوال الجوية في الأيام الماضية.



وقال المركز - في بيان على موقعه الإلكتروني - إن "عدد الوفيات المؤكدة ارتفع إلى 24، وسيرتفع هذا الرقم في الساعات والأيام القادمة".



وتعرضت بلجيكا لهطول أمطار غزيرة؛ مما تسبب في فيضان الأنهار وإغرق مناطق حضرية كبيرة، بما في ذلك مدينتي لييج ولوكسمبورج.

وعلى خلاف المعهود لطقس أوروبا، يضرب القارة طقس شديد الخطورة والإضطراب منذ أيام، نتج عنه أمطار وفيضانات وعواصف، أدت إلى انقطاع الكهرباء والاتصالات، وسقوط ضحايا بالعشرات علاوة على المفقودين، وفق ماذكرت صحف أوروبية.

خلفت الفيضانات في ألمانيا وبلجيكا أكثر من 150 قتيلا ومئات المفقودين ، حيث ألقى كبار المسؤولين باللوم على تغير المناخ.

وتأكد الآن وفاة 153 شخصًا على الأقل بعد فيضانات "تاريخية نادرة" في أوروبا وبخاصة في ألمانيا وبلجيكا ، مع مخاوف من زيادة عدد الضحايا، حيث يبحث رجال الإنقاذ عن المئات الذين ما زالوا في عداد المفقودين.

وسط مشاهد اليأس في كلا البلدين ، يكدح عمال الطوارئ للعثور على ناجين وإزالة الأنقاض ومنع المزيد من الضرر.

ولكن لا تزال هناك مخاوف من احتمال حدوث المزيد من الدمار ، حيث قيل إن السدود على طول نهر واحد من بلجيكا إلى هولندا وسد في ولاية شمال الراين وستفاليا الألمانية معرض لخطر الانهيار.

وتشمل المناطق الأكثر تضررًا بعضًا من أكثر المناطق ازدهارًا في أوروبا ، مع لقطات مذهلة من بالقرب من فرانكفورت تُظهر منزلاً كاملاً انهار مع جرف المياه له إلى نهر آخر.