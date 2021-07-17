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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

كيان شباب مصر يشكر الرئيس السيسي و يعلن انضمامه لاتحاد شباب الجمهورية الجديدة

شباب مصر
شباب مصر

تقدم كيان شباب مصر، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعوة حضور المؤتمر الأول للمشروع القومى حياة كريمة.

 

ووجه كيان شباب مصر في تصريحات له، الشكر أيضا لشباب البرنامج الرئاسي وخريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب، ويمتد الشكر لمسئولي حياة كريمة على عظمة التنظيم وحسن العرض للمادة الفيلمية عن فاعليات مؤسسة حياة كريمة خلال عامين .


وتابع: "كما نؤيد نحن كيان شباب مصر وبشدة فكرة الكيان الجديد الذي طال انتظاره وهو اتحاد شباب الجمهورية الجديدة، وإنه شرف لنا أن نعلن انضمامنا إلى اتحاد شباب الجمهورية الجديدة، ونعدكم أننا سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق أهدافه ورفعة وعلو مكانة هذا الكيان العظيم”.

شباب حياة كريمة الأكاديمية الوطنية للتدريب البرنامج الرئاسي شباب مصر

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