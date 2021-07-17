كيان شباب مصر يشكر الرئيس السيسي و يعلن انضمامه لاتحاد شباب الجمهورية الجديدة

تقدم كيان شباب مصر، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعوة حضور المؤتمر الأول للمشروع القومى حياة كريمة.

ووجه كيان شباب مصر في تصريحات له، الشكر أيضا لشباب البرنامج الرئاسي وخريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب، ويمتد الشكر لمسئولي حياة كريمة على عظمة التنظيم وحسن العرض للمادة الفيلمية عن فاعليات مؤسسة حياة كريمة خلال عامين .



وتابع: "كما نؤيد نحن كيان شباب مصر وبشدة فكرة الكيان الجديد الذي طال انتظاره وهو اتحاد شباب الجمهورية الجديدة، وإنه شرف لنا أن نعلن انضمامنا إلى اتحاد شباب الجمهورية الجديدة، ونعدكم أننا سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق أهدافه ورفعة وعلو مكانة هذا الكيان العظيم”.